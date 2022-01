So verliefen die Anti-Corona-Aktionen in Ribnitz-Damgarten und Barth

Ribnitz-Damgarten/Barth

Störungsfrei ist der erneute Aufzug gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über die Bühne gegangen. 170 Menschen haben sich laut Polizei an dem „Spaziergang“ durch Ribnitz beteiligt. Der Tross zog vom Marktplatz über die Lange Straße, Körkwitzer Weg, Buxtehuder Straße und Bergstraße in Richtung der Mühlenbergschule. Dann ging es mit einem kleinen Schlenker um die Kirche wieder zurück zum Marktplatz. Es kam nur zu geringfügigen Einschränkungen des Verkehrs.

Es handelte sich laut Anmelder der Aktion um die 13. Aktion gegen die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In verschiedenen Redebeiträgen wurde unter anderem die Absetzung der gesamten Regierung gefordert. Thematisiert wurde auch das geplante Bernstein-Resort in Pütnitz. Fünf Gegendemonstrantinnen und -demonstranten hatten sich auf der anderen Seite der Langen Straße postiert.

Proteste für Februar angemeldet

Auch in Barth sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Dort nahmen den Angaben einer Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund zufolge rund 390 Personen teil. Auch die Veranstaltung in der Vinetastadt ist aus Sicht der Polizei störungsfrei abgelaufen. In Ribnitz hatte ein Redner gar die Arbeit der Beamten gelobt. Auch seitens der Polizei wurde ein ruhiges Agieren der Demonstranten eingeschätzt. Die Auflagen, wie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, wurden weitgehend eingehalten.

Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung in Ribnitz-Damgarten wurde am Rande bekannt, dass auch für sämtliche Montage im kommenden Monat Protest-Aktionen gegen Corona-Maßnahmen in der Stadt angemeldet worden sein sollen.

Von Timo Richter