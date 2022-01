Deutlich weniger als die 250 angemeldeten Teilnehmer zogen am Montagabend durch die Innenstadt. Aus diesem Grund blieben spürbaren Verkehrsbehinderungen aus.

So viele Menschen gingen in Ribnitz-Damgarten gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße

