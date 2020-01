So war der Neujahrsball in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Zugeben wollte es ja niemand, aber dann tanzten viele doch gerade so, als gelte es auch, überschüssige Festtagspfunde auf dem Parkett wieder loszuwerden - exakt, wie es Kapellmeister Michael Gabbert von der Original Mecklenburg-Vorpommerschen Blaskapelle, kurz OMV, munter moderierend schon vermutete. Deswegen hatte der musikalische Leiter der 1956 gegründeten und ältesten, durchgängig musizierenden Blaskapelle Mecklenburg-Vorpommerns auch genau die richtigen Rhythmen für die 120 Gäste des diesjährigen Neujahrsballes der Bernsteinstadt ins Begegnungszentrum mitgebracht: Marsch, Polka, Walzer, Schmissiges aus Böhmen und dem Egerland, Zünftiges von der Waterkant, beliebte Klassiker und ganz neu einstudierte Melodien.

Kapellmeister Michael Gabbert (Mitte) begrüßte die Gäste beim Neujahrsball. Quelle: Susanne Retzlaff

Kaum drei Takte benötigte die Kapelle, da waren Kaffeetasse und Pflaumenkuchen abgemeldet, der ganze Saal klatschte und sang mit und Stadtpräsident Thomas Huth mochte nur kurz mit seiner Begrüßung die aufkeimende „pure Lebensfreude“ unterbrechen. Hahn im Korb der vier Damen an Tisch 1, Stammgäste der Veranstaltung und immer am liebsten dort, wo die OMV spielt, war August Hacker. Sein halbes Leben hat der 94-Jährige in Ribnitz-Damgarten verbracht. „Ich bin immer neugierig geblieben“, lächelt er spitzbübisch und führt eine seiner Damen zum Parkett.

Blaskapelle mit treuem Fanclub

Das hatte sich nach kaum drei Musikstücken ordentlich gefüllt, überraschte die überwiegend reifere Jugend den staunenden Huth mit ihrer Aktivität und Unternehmungslust. Dieser Ball hat einen festen Platz in den Terminkalendern, und so sah man viele bekannte Gesichter wieder. „Wir sind der harte Kern“, bekannten Hannelore Wehmeier, Margot Plautz, Heidi Petersen, Gunda Böhle, Elfrieda Schumacher und Hannelore Leipold, die „um die Ecke“ wohnen. Sie lieben die Blasmusik und die Atmosphäre, was sie aber in diesem Jahr besonders begeisterte: „Die Kissen auf den Stühlen!“ Besonders angenehm, wenn man gerade ein paar Runden auf der Tanzfläche gedreht hat. Die Frauen treffen sich hier auch regelmäßig zum Seniorenfrühstück: „Wir haben das Begegnungszentrum gut angenommen!“

Horst Grimme (94) ist ein Fan der Original Mecklenburg-Vorpommerschen Blaskapelle. Quelle: Susanne Retzlaff

Und auch der Neujahrsball ist dort inzwischen heimisch geworden, scheint es. Horst Grimme aus Rostock ist dort zu Hause, wo die Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle spielt. Er zählt sich zum Fanclub und trägt zur Verbreitung ihres Rufes weit über die Landesgrenzen hinaus bei. Dafür, dass selbst in München die Original Mecklenburg-Vorpommerschen Blaskapelle zum Begriff geworden ist, sorgen seine Kinder. „Und im Süden, da kennt man sich aus mit Blasmusik“, weiß Grimme.

Lesen Sie auch:

Mit Blasmusik schwungvoll ins neue Jahr

Mit Trommeln und Trompeten ins neue Jahr

Von Susanne Retzlaff