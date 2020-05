So werden die Modellschiffe der Seemannskirche in Prerow wieder flottgemacht

Prerow

Ein ruhiges Händchen benötigt Katrin Lau für ihre Arbeit. Gar nicht so einfach im kühlen Raum hinter dem Altar der Prerower Seemannskirche. Dort restauriert die 64-Jährige die Modellschiffe des Gotteshauses.

Reinigen und reparieren sind dabei die wichtigsten Tätigkeiten. Die diplomierte Restauratorin mit Schwerpunkt Gemälderestaurierung und die von gefassten Skulpturen hat die neuartige Tätigkeit erst einmal an einem kleinen Schiff geübt. Die „Teutonia“ erstrahlt schon wieder in neuem Glanz. Eine dicke Staubschicht hat Katrin Lau entfernt, zudem feste Dreckstücke vom Bord des Modellschiffs gesammelt.

Visitenkarte im Schiffsbauch gefunden

Da war vergleichsweise wenig zu tun, wurde das Schiff doch erst im Jahr 2006 gereinigt und komplett neu getakelt. Im Bauch des Schiffes entdeckte die Restauratorin eine Visitenkarte des Borner Buddelschiffbauers Peter Konow.

Inzwischen hat sich Katrin Lau an ein Prachtstück der Modellschiffe in der Seemannskirche gemacht. Aufgebockt steht die „ Peter Kreft“ vor ihr. Eine Leuchte bringt Licht bis in den kleinsten Winkel des 1780 entstandenen Modells eines Kriegsschiffes. Die „ Peter Kreft“ ist das älteste Schiff in der Sammlung der Seemannskirche.

Staubsauger und Aquarellpinsel im Einsatz

Mit Hilfe eines handelsüblichen Staubsaugers, dessen Düse allerdings um eine Spezialanfertigung ergänzt ist, macht sich Katrin Lau ans Werk. Staubschicht um Staubschicht verschwindet in dem schmalen Rohr, das sie mit ruhiger Hand durch die filigrane Takelage führt. Immer wieder kommt auch ein weicher Aquarellpinsel zum Einsatz, wenn der unerwünschte Staub aus kaum erreichbaren Winkeln geholt werden muss. Katrin Lau hat dafür gleich ein ganzes Sortiment verschiedener Größen im Gepäck.

Gerade bei der Reinigung sieht sich die Restauratorin schon mit dem größten Problem bei der Arbeit konfrontiert. Mit der Düse, aber auch mit dem Ärmel könnte die Takelage des Modellschiffs noch weiter beschädigt werden. Die präsentiert sich sowieso als überaus instabil, die Fäden haben sich teilweise schon komplett aufgelöst beziehungsweise zerfallen bei der kleinsten Berührung zu Staub. So befinden sich die zum Aufentern gemachten Wanten schon so sehr in Auflösung, dass die „Sprossen“ in weiten Teilen gar nicht mehr vorhanden sind. Solche Schäden wird die Restauratorin allerdings nicht mehr beheben.

Teile der Takelage zerfallen zu Staub

Denn gerade an der „ Peter Kreft“ gibt es einiges andere zu richten. Etliche Fäden der Takelage hängen lose herunter. Immer wieder rätselt Katrin Lau, wo diese angebracht werden müssen. So vergleicht sie die ramponierte Takelage mit der eines anderen Mastes und hofft, dort des Rätsels Lösung zu finden. Im Zweifelsfall will sie den Rat des Borner Buddelschiffbauers einholen.

Dass die Modellschiffe der Seemannskirche überhaupt so verstauben konnten, liegt an dem regen Besucherverkehr und den offenen Türen, wie Katrin Lau einschätzt. Dadurch sei die Luft stets in Bewegung und die darin schwebenden Staubteilchen eben auch.

Neue Erfahrungen im 40. Berufsjahr

Die Reinigung und Reparatur aller Modellschiffe des Gotteshauses „ist schon ein gutes Programm“, sagt Katrin Lau. Die Arbeiten erfolgen zum Teil in dem Raum hinterm Altar, zum Teil in ihrer Werkstatt in Bützow.

Gerade bei der Reparatur loser und defekter Takelage komme sie schon einmal an die Frage, „was mache ich damit am besten“, sagt die Restauratorin. Gerade das mache die Arbeit an den Modellschiffen aber so interessant. „Es wird nie langweilig. Außerdem kann ich dabei nur lernen.“ Und das empfindet Katrin Lau während ihres inzwischen 40. Berufsjahres als schöne Erfahrung.

Finanziert werden die Arbeiten von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Vorpommern. Kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres erfolgte in der Seemannskirche die offizielle Übergabe der Förderzusage.

Von Timo Richter