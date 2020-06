So will Ahrenshoop Küstenschutz und touristischen Mehrwert unter einen Hut bringen

Ahrenshoop

Touristischer Mehrwert und die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Ahrenshoop soll in den Künstlerort in einem Handstreich erfolgen. Die Gemeindevertreter haben sich einmütig für den Bau einer Dünenpromenade mit Geotextilwall ausgesprochen. Zwischen den Strandaufgängen 7 und 13, das ist der Bereich zwischen dem Zugang zum Fischerstrand und dem in Höhe des Hotels Der Fischländer soll das millionenschwere Projekt Realität werden.

Erst einmal aber will die Kommune herausfinden, „ob das Land mitgeht“, sagt Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU). Das Vorhaben wurde nun per Grundsatzbeschluss mit dem Segen der Ausschüsse der Ahrenshooper Gemeindevertretung auf den Weg gebracht. In zwei Einwohnerversammlungen sollen erst die grundsätzliche Idee, in einer weiteren Details zu Ausführung, Bauzeit und Kosten dargestellt werden. Zum tatsächlichen Entstehen soll es im kommenden Jahr einen Bürgerentscheid geben.

Mehr Schutz vor Ostseefluten

Vorrangig geht es um die touristische Entwicklung des Ostseebades. Vor allem soll der gemeinsam von Fußgängern und Radfahrern genutzte Weg entlang der Ortsdurchfahrt entlastet werde. Radfahrer bleiben, wo sie sind, die Fußgänger sollen auf die künftige Promenade ausweichen.

Der Geotextilwall – in ähnlicher Form wird so ein Hochwasserschutz derzeit im Ostseebad Boltenhagen gebaut – soll die Ortslage vor Ostseefluten schützen. Benjamin Heinke geht in diesem Zusammenhang von einer Erhöhung des Schutzes zur Ostsee hin aus.

Höherer Meeresspiegel

Benjamin Heinke (CDU), Bürgermeister von Ahrenshoop. Quelle: privat

Aufgrund des steigenden Meeresspiegels hatte jüngst Umweltminister Till Backhaus während einer Besichtigung der jüngsten Aufspülungen in Dierhagen von einem Klimazuschlag gesprochen. Derzeit werde mit einem Anstieg des Meeresspiegels um einen halben Meter gerechnet. Künftige Küstenschutzanlagen würden mit einem Plus von einem Meter geplant werden müssen (die OZ berichtete).

„Wenn eine Sturmflut kommt, ist die Ortslage weg“, sagt der Ahrenshooper Bürgermeister. Der drohenden Gefahr will er den Geotextilwall entgegensetzen. Eine Spundwand, höher als die derzeitigen Dünen, wird landseitig durch Sandsäcke verstärkt. Dieser Sand werde infolge eines Hochwassers nicht weggespült.

Keine optische Veränderung

Optisch soll die Düne keine Veränderung erfahren, verspricht Benjamin Heinke. Sie werde nur höher. Auch die Bereite der Düne werde so bleiben, wie sie jetzt sei. Die Maßnahme jedenfalls würde nicht zu einer Veränderung von Baulinien führen.

Auf der Düne selbst soll dann der neue Weg verlaufen. Es wird sich nicht um einen aufgeständerten Bohlenweg handeln, wie der Bürgermeister sagt. Ein solcher Plan fand in der Vergangenheit nicht die Zustimmung im Umweltministerium. Der nun vorgesehene Weg soll auf dem Dünenkopf verlaufen. Benjamin Heinke rechnet mit Kosten von mehreren Millionen Euro.

Höhere Parkgebühren

Das Parken in Ahrenshoop wird teurer. Schon ab kommenden Monat steigen die Gebühren für ein Tagesticket auf zentrumsnahen Parkplätzen und an ortsnahen touristischen Hotspots auf 15 Euro. Auf Parkplätzen in Randlagen werden dann für ein Tagesticket 10 Euro fällig. Gestrichen wird das sogenannte Parkplatz-Hopping. Mit einem einmal gelöschten Parkschein dürfen die Fahrer nicht mehr auf unterschiedlichen Flächen parken. Im Gegenzug haben die Gemeindevertreter mehr Auswahlmöglichkeiten für das stundenweise Parken geschaffen.

„ Ahrenshoop ist ein voller Ort“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die aktuelle Situation. Mithilfe der neuen Gebührensatzung fürs Parken „wollen wir den Verkehr lenken und beruhigen“.

Großes Potenzial

Beschlossen haben die Mitglieder des Gremiums zudem den Kauf eines strandnahen Grundstücks. Einen Kredit von zwei Millionen Euro wollte die Kommune für das Filetstück nahe der Kurverwaltung aufnehmen. Benjamin Heinke kann sich auf dem Areal ein Gebäude mit Veranstaltungsraum für Vereine oder private Feiern vorstellen. Auch ein neuer Sitzungsraum für die Gemeindevertreter könnte entstehen. Konkrete Planungen sind noch nicht abgestimmt. Der Bürgermeister schließt aber den Bau von Geschäften und Ferienwohnungen aus. Dem Grundstück wird ein enormes Entwicklungspotenzial beigemessen.

Von Timo Richter