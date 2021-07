So will Born seine NS-Vergangenheit aufarbeiten

Born

Licht in ein dunkles Kapitel der Geschichte Borns soll ein wissenschaftlich begleitetes Projekt bringen: Die Aufarbeitung der Rolle des Forstmeisters Franz Mueller, der von 1925 bis 1945 in der Borner Oberförsterei wirkte. Im Mittelpunkt steht dessen Rolle in Zeiten des Nationalsozialismus.

Geleitet wird das Projekt vom Militärhistoriker Dr. Agilof Keßelring. Kürzlich fand die Auftaktveranstaltung statt. Nun war der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann, während einer Runde über den Darß zur Alten Oberförsterei gekommen. Dort überreichte er Bürgermeister Gerd Scharmberg eine Förderzusage in Höhe von 18 500 Euro.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel des Projektes ist, diesen Teil der Borner Historie zu beleuchten. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden dann die Grundlage für einen fachlich einwandfreien Ausstellungsteil im neuen Domizil des Forst- und Jagdmuseums „Ferdinand von Raesfeld“. Außerdem solle ein pädagogisches Angebot für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, um die NS-Geschichte in einem lokalen Kontext begreifbar zu machen, so Projektkoordinatorin Katharina Mau. Sie ist zusammen mit Holger Becker vom Darß-Archiv Ansprechpartnerin, um Hinweise entgegennehmen zu können.

Forstmeister Mueller stieg bei Nationalsozialisten auf

Der Forstmeister Franz Mueller war nicht nur Beamter, sondern stieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bei den Nationalsozialisten bis in den Rang eines SS-Generals auf und gehörte laut Katharina Mau auch zum engeren Personenkreis des späteren Reichsinnenministers Heinrich Himmler.

Das Hauptgebäude der einstigen Oberförsterei um 1940. Quelle: privat

Unter Franz Müller erfolgte in den Wintermonaten der Jahre 1941 bis 1943 im Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Darß der Einsatz von Häftlingen aus den Konzentrationslager Neuengamme. Zirka 50 Zeugen Jehovas mussten Schilfrohr schneiden, das für Rohrmatten in den Lagern verwendet werden sollte, teilt Katharina Mau mit.

Erinnerung an tote Kriegsgefangene auf Borner Friedhof

1944 wurde in Born unter Leitung der SS eine Meilerei eingerichtet. Von Herbst bis Kriegsende wurden dafür mehr als 100 sowjetische Kriegsgefangene vom KZ-Außenlager Barth abgezogen. Mindestens fünf von ihnen kamen in der Zuständigkeit Franz Muellers zu Tode. Eine Grabstelle auf dem Borner Friedhof erinnert an diese Menschen.

Die Hauptaufgabe Agilof Keßelrings ist die Erarbeitung einer zeitgeschichtlichen Studie. Zahlreiche Interessierte aus der Region hatten an der Auftaktveranstaltung teilgenommen. Die verfügten laut Katharina Mau bereits größtenteils über lokales Wissen aus jener Zeit. Agilof Keßelring betonte, dass er für seine Arbeit auch auf Zuarbeiten aus der Region angewiesen sei.

Gemeindevertreter beschlossen Projekt schon im vergangenen Jahr

Der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern betonte während des Besuchs der Alten Oberförsterei in Born die Bedeutung des Projektes. Das hatten die Gemeindevertreter bereits im Vorjahr beschlossen.

In den Beständen des Forst- und Jagdmuseums gebe es viele Dokumente aus der Zeit, sagte Museumsleiterin Nicola Nibisch. Aber: Die Aufarbeitung der NS-Zeit stecke noch in den Kinderschuhen. Das soll sich mit dem Projekt unter Leitung des Wissenschaftlers ändern.

Patrick Dahlemann beeindruckt von Entwicklung des Areals

Beeindruckt von der Entwicklung des Geländes der Alten Oberförsterei, nahm sich Patrick Dahlemann Zeit, die einzelnen Einrichtungen, wie das Museum, dessen künftiges Domizil, die Naturbühne sowie das einstige Hauptgebäude mit der „guten Stube“ Borns zu besuchen.

Die Entwicklung des Ensembles hin zu einem kulturellen Zentrum für das Boddendorf skizzierte der Bürgermeister. Allein in der jüngeren Vergangenheit seien mehr als 600 000 Euro in den Ausbau der alten Oberförsterei geflossen. So erhielten das Hauptgebäude sowie die Remise, in der sich das Forst- und Jagdmuseum derzeit befindet, neue Dächer. Im kommenden Jahr soll im einstigen Pferdestall das neue Museum eröffnet werden. Für den Umbau der Remise zu einer gastronomischen Einrichtung hatten Studierende der Fachhochschule Wismar ihre Ideen vorgelegt.

Spontan sagte Patrick Dahlemann einen Besuch der Darß-Festspiele am selben Abend zu. Das weitere Besuchsprogramm in Prerow und Zingst wurde darum gestrafft.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter