So will Dierhagen die weitere Entwicklung des Ostseebades voranbringen

Dierhagen

Bei der Entwicklung des Ostseebades wollen die Dierhäger Gemeindevertreter zwar Tempo machen – der gerade erst bestätigte Flächennutzungsplan gibt der Kommune diese Freiheit – gleichzeitig wollen die Kommunalpolitiker nicht übers Ziel hinausschießen. Für das begehrte Areal zwischen Bauhofareal und dem Graben entlang des Ostseecamps wollen die Gemeindevertreter am Mittwoch, 8. Juli, über einen Rahmenplan abstimmen, der grob die Entwicklungsrichtung dieses Bereichs in Dierhagen umreißt.

Eigene Vorhaben sind dabei der Bau einer Tankstelle direkt an der L 21. Der Plan geistert schon lange durch das Ostseebad, konnte aber aufgrund des fehlenden Flächennutzungsplans nie konkret weitergedacht werden. Weiter in Richtung Festwiese kann sich Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) ein Seniorenwohnheim oder ein Pflegeheim vorstellen. In den Bereich fallen zudem der Festplatz sowie die Bauruine des erst jüngst rückübertragenen Sport- und Freizeitzentrums. Auch Dritte könnten in dem Bereich Entwicklungspotenzial ausschöpfen wollen. In erster Linie geht es dabei um eine Erweiterung des Edeka-Marktes.

Geplante Stromtrasse drängt zur Eile

Die Eile, mit der die Kommune die Entwicklungsmöglichkeiten in dem Bereich kanalisieren will, hängt auch mit der Windenergie zusammen. Weil die ganze im Nordosten erzeugte Energie hier gar nicht verbraucht werden kann, sie aufgrund fehlender Leitungen nicht zu den Industrien in Süddeutschland geleitet werden kann, soll der Strom durch ein Unterwasserkabel nach Schweden geleitet werden. Dort soll er für den späteren Verbrauch hierzulande gespeichert werden (die OZ berichtete).

Dafür will die Leitungsfirma 50 Hertz eine Stromtrasse, die Hanse Powerbridge, quer durch Dierhagen bauen. Der Übergabepunkt soll sich etwas nördlich des Ortsteils Dierhagen-Ost befinden. Problem: Die Leitungen würden quer durch das riesige Entwicklungsgebiet verlaufen und so einigen Vorhaben den Garaus machen.

Bürgermeisterin fürchtet um Kompromiss

Nach intensiven Gesprächen der Leitungsbetreiberin und der Kommune wurde ein Kompromiss verabredet. Um das Potenzial des Bereichs nicht einzuschränken, würde die Hanse Powerbridge um dieses Areal herum verlegt werden. Allerdings fürchtet die Bürgermeisterin, wenn die Kommune keine Anstalten macht, die ins Feld geführten Entwicklungsvorhaben irgendwie auf den Weg zu bringen, könnte die Verabredung hinfällig werden.

Laut Beschlussvorlage ist der Rahmenplan bereits im Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr der Dierhäger ausführlich besprochen worden. Ein Aufstellungsbeschluss durch die Gemeindevertreter wird von den Mitgliedern des Ausschusses empfohlen.

Ergänzendes Planungsinstrument

Ausdrücklich vorgeschrieben ist so ein Rahmenplan seitens des Gesetzgebers nicht. Gleichwohl sieht die Dierhäger Bürgermeisterin in dem Plan ein ergänzendes Planungsinstrument. „So werden bereits im Vorfeld einer verbindlichen Bauleitplanung in Form eines informellen Rahmenplans die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, Entwicklungserfordernisse und -potenziale untersucht“, heißt es zur Begründung der Beschlussvorlage.

Im Zusammenhang mit der Rahmenplanung für den Bereich westlich der L 21 will die Kommune planungs- und umweltrechtliche Vorgaben, die Ausgangssituation vor Ort und mögliche Absichten Dritter abklären. Durch die Vorabstimmung mit später sowieso zu beteiligenden Behörden soll die verbindliche Bauleitplanung von vornherein auf deren Vorgaben abgestimmt werden.

Abstimmung über Parkgebühren

Die Gemeindevertreter kommen am Mittwoch, 8. Juli, um 19 Uhr im Haus des Gastes zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zudem Beschlüsse zum Jahresabschluss 2016 des Ostseebades sowie eine Änderung der Parkgebührenordnung. So sollen Wohnmobilisten einmal übernachten dürfen. Dafür soll eine entsprechende Gebühr erhoben werden. Weil dann für unterschiedliche Parkplätze unterschiedliche Tarife fällig werden, entfällt das sogenannte „Parkplatz-Hopping“, also mit einem Ticket verschiedene Parkplätze zu nutzen.

Von Timo Richter