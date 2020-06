So will Prerow noch attraktiver werden

Prerow

Prerow soll immer schöner werden. Gerade erst ist der neue Kurpark am Alten Prerowstrom, wenn auch nicht offiziell, so aber für die Gäste pünktlich zum Pfingstfest geöffnet worden. Für Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) ist das Ergebnis der Arbeiten besser als gedacht.

Ein Dorn im Auge des Bürgermeisters sind die immer wieder mit Graffiti beschmierten Wartehäuschen an Bushaltestellen. Lange haben die Gemeindevertreter des Ostseebades über die Problematik diskutiert. Ergebnis: Die Haltestelle Hafenstraße soll künstlerisch ordentlich aufgemotzt werden, um wilden Schmierereien Einhalt zu gebieten.

Es soll eine Firma beauftragt werden, um Vorschläge für eine ansprechende künstlerische Gestaltung des Wartehäuschens zu machen. Dazu gehört auch die Eindeckung des Wartestandes mit Rohrdach. Dafür wurden laut Bürgermeister 30 000 Euro eingeplant. „Damit kommen wir auch hin.“

Löchrige Asphaltdecke wird erneuert

Damit nicht genug, auch der löchrige Asphaltbelag der Bushaltestelle zwischen Hafenstraße und Langer Straße soll komplett erneuert werden, wie der Bürgermeister auf Nachfrage sagt. Vor allem die Ausrichtung des Wartehäuschens biete sich an, die Wände zu gestalten, seien sie doch gut sichtbar.

Anders beim Wartestand an der Ortsdurchfahrt in Höhe der Klinik. Dort sehen die Gemeindevertreter keinen Grund, ein Kunstwerk aufzutragen. Doch das „verzierte“ Buswartehäuschen soll einen gewissen Schutz bekommen. Der soll in Form einer Spezialfarbe erfolgen, die das Entfernen von Schmierereien wenigstens erleichtert.

Sitzung nach langer Diskussion unterbrochen

Das alles und noch viel mehr haben die Gemeindevertreter so ausgiebig diskutiert, dass sie ihre jüngste Zusammenkunft nach rund vier Stunden unterbrochen haben. Fortgesetzt wird die Sitzung am Donnerstag.

Unter Dach und Fach gebracht haben die Gemeindevertreter des Ostseebades die Änderung der Stellplatzsatzung. Die Vorgaben sollten im Wesentlichen der Wirklichkeit angepasst werden. Die Fahrzeuge werden immer größer, der zwingend zur Verfügung gestellte Parkraum wuchs allerdings nicht mit. Die Änderung der Satzung trägt der Entwicklung Rechnung: mehr Breite, mehr Länge für die abzustellenden Fahrzeuge.

Neu in dem Regelwerk sind auch vorgeschriebene Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Gerade auf dem Darß zählen die laut René Roloff zu einem alltäglichen Fortbewegungsmittel. Darum müssten bei bestimmten Einrichtungen – dabei geht es nicht um die kleine Ferienwohnung – eigens ausgewiesene Abstellmöglichkeiten vergleichbar mit denen für Autos nachgewiesen werden.

Große Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität

Groß ist die Hoffnung des Prerower Bürgermeisters, möglichst bald zur Normalität zurückkehren zu können. „Bei den Veranstaltungen fahren wir auf Sicht“, sagt René Roloff. Es solle nicht alles vorsorglich abgesagt werden. Die Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus würden genau beobachtet. Aber mehr als vier Wochen im Voraus sollten Veranstaltungen nicht abgesagt werden. „Wir wollen keinen touristischen Kahlschlag.“

Die neuen Prerowstrom-Brücken sind inzwischen begehbar. Quelle: Timo Richter

Selbst geht René Roloff einen Schritt nach vorn. Ab sofort bietet er wieder seine persönlichen Sprechstunden an. Die sind möglich an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat, jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Bibliothek.

Wohnbaugrundstück an Familie vergeben

Trotz vereinzelter Zweifel am Verfahren: Prerow wird ein Wohnbaugrundstück in der Grünen Straße an eine Familie mit zwei Kindern vergeben. Ausgeschrieben war das Areal als Erbbaufläche mit einem Betrag von vier Prozent des Bodenrichtwerts. Aufgrund in die Höhe schnellender Quadratmeterpreise wurde Kritik an dieser Art der Vergabe laut. Mit der geplanten Vergabe des Areals sieht sich der Bürgermeister bestätigt. Und: Der Zuzug einer Familie mit jungen Kindern sei gut für die Kommune.

Eine Formalie war das gemeindliche Einvernehmen zu neuen Sätzen für die Kinderbetreuung in der örtlichen Kindertagesstätte. Der Trägerverein hatte mit dem Land neue Entgelte ausgehandelt. Für die Betreuung in „Uns Darßer Kinnerstuw“ müssen vor allem Kreis und Land etwas tiefer in die Tasche greifen. Eltern sind aufgrund der Freistellung von Betreuungskosten nicht betroffen. Die Kommune zahlt ihren Beitrag für jedes Prerower Kind.

Von Timo Richter