Ribnitz-Damgarten

Deutschland will bis 2045 die Klimaneutralität erreichen. Ab dann sollen nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden wie wieder gebunden werden können. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss jede einzelne Kommune ihren Beitrag leisten. Das will auch Ribnitz-Damgarten. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, braucht man eine Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe. Die soll ein integriertes Energiespar- und Klimaschutzkonzept liefern, das mit Hilfe externer Fachbüros bis 2024 erarbeitet werden soll. Das Konzept ist eine wichtige Voraussetzung, um Fördermittel für künftige konkrete Vorhaben beantragen zu können.

Ein sehr zeitaufwendiges und komplexes Unterfangen, betont Bauamtsleiter Heiko Körner. Die Stadt übernimmt dabei gemeinsam mit den Stadtwerken, an denen sie zu 61 Prozent beteiligt ist, die Federführung. Mit ins Boot geholt werden sollen die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH als größtes Wohnungsunternehmen der Stadt und die Wohnungsgenossenschaft Am Bodden. Ebenso Ver- und Entsorger sowie die gewerbliche Wirtschaft.

Kopplung von Gas und regenerativer Energie

Ribnitz-Damgarten muss nicht bei null loslegen, denn in den letzten Jahren wurden bereits etliche CO2 senkende Projekte umgesetzt. Die Kommune will mit ihren eigenen Gebäuden ein Beispiel geben, indem bei diesen der CO2-Ausstoß verringert wird, wie Stadtarchitekt Heiko Werth anhand von Beispielen in einer Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses verdeutlichte. Beispielsweise mit Hilfe der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Schulspeisung am Bleicherberg. Sie dient der Warmwasseraufbereitung der Küche, ein Teil des hier produzierten Stroms wird ins Netz eingespeist.

Im Freilichtmuseum Klockenhagen wird ebenfalls mit Hilfe einer Fotovoltaikanlage Strom produziert. Zudem wird das Verwaltungsgebäude des Freilichtmuseums mit einer Erdwärmepumpe beheizt. Auch das Markt-Gebäude verfügt über eine Erdwärmepumpe. Sie sichert die Grundlast ab. Für die Spitzen steht ein Gaskessel bereit. In anderen Gebäuden, so Werth, setze man auf die Kopplung von Luftwärmepumpen und Gaskessel.

Im städtischen Forsthof in Neuheide wurde bereits vor Jahren eine Hackschnitzelheizung installiert. Riesenvorteil hier sei, dass das dafür notwendige Heizmaterial quasi in großen Mengen vor Ort anfällt, erläutert Werth. „Günstiger geht es nicht.“ Mit der hier erzeugten Wärme können das Forsthaus, das Infozentrum bis hin zur Tischlerei alle Gebäude komplett mit Wärme versorgt werden, ergänzt Stadtförster Falk Fleischer.

Gut für die Öko-Bilanz der Stadt ist auch die Holzvergaserheizung im Gebäude des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten. Sie ist ebenfalls kombiniert mit einem Gaskessel. Auf die so genannte Kaskadenlösung setzt die Stadt bei der Schule am Mühlenberg. Bei dieser Variante werden mehrere Gaskessel hintereinander geschaltet, und zwar so, wie gerade der Bedarf ist, erläutert der Stadtarchitekt. Das führt zu einer deutlichen Energieeinsparung.

Dezentrale Blockheizkraftwerke

„Deutlich wird an diesen Beispielen, dass immer darauf geschaut wird, was für das jeweilige Objekt und dessen Nutzung am besten passt“, so Heiko Werth. Signifikant gesenkt werden konnten auch Energieverbrauch und damit die Kosten durch die bereits 2009 erfolgte energetische Sanierung der Schule in der Berliner Straße.

Einen großen Schritt vorangekommen bei der CO2-Reduzierung sind die Stadtwerke bereits durch den Einsatz von hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Davon gibt es zwei, nämlich im Mittelweg und in der Rigaer Straße. Sie stellen Wärme und Strom bereit. Der Strom wird unter dem Markennamen „Bernsteinstrom“ angeboten. Durch seinen Verkauf wird dazu beigetragen, dass der Anteil an erneuerbarer Energie im Stromnetz weiter steigt. Großes Potenzial bietet weiterhin Wasserstoff. Ob und in welchem Umfang dieser Energieträger auch in Ribnitz-Damgarten künftig einen Beitrag zur Fernwärmeversorgung und damit zur CO2-Reduzierung leisten kann, wird die Zukunft zeigen. Auch über Solarthermie als eine Möglichkeit zur CO2-freien Wärmeversorgung wird in den Stadtwerken nachgedacht.

Ein weiteres dezentrales Blockheizkraftwerk steht in der Bodden-Therme. Der hier produzierte Strom (50 kW) wird zum Teil direkt in der Therme verbraucht, zum Teil ins Netz der e.dis eingespeist. Die hocheffiziente Anlage erzeugt zudem 100 kW Abwärme. Diese wird vollständig in der Bodden-Therme genutzt, erläutert Betriebsleiter Clifford Fordinal.

Ausschussvorsitzender Helge Eggersmann sagt, dass er erstaunt sei, wie viel in puncto CO2-Einsparung in der Stadt bereits geschehe. „Klar ist aber auch, dass noch sehr viel Potenzial vorhanden ist.“ Wo diese Potenziale zur Senkung von Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauches liegen, auch darauf soll das Konzept Antworten geben.

Die Erarbeitung des Energiespar- und Klimaschutzkonzeptes müsse auch vor dem Hintergrund des touristischen Großvorhabens auf Pütnitz betrachtet werden, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner. Der Energiebedarf des gesamten Resorts soll so weit wie möglich aus regenerativen Energiequellen gedeckt werden.

Von Edwin Sternkiker