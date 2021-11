So will Wustrow Wohnraum für Einheimische retten

Wustrow

Die Ostseebäder nördlich und südlich von Wustrow haben schon sogenannte Milieuschutz-Satzungen. Jetzt haben die Mitglieder der Gemeindevertretung einmütig für die Satzung zum Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gestimmt. Hinter dem sperrigen Titel steckt die Absicht, dass Wohnraum nicht ohne bestimmte Auflagen zu Ferienunterkünften umgewidmet werden darf.

„Wustrow muss bewohnbar und bezahlbar bleiben“, sagt Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU). Doch nach Immobilienverkäufen ist oftmals weder das eine noch das andere möglich. Das Ostseebad ist auch angesichts gerade erst wieder gestiegener Bodenrichtwerte am Limit angekommen, so Daniel Schimmelpfennig. Mit den hohen Kosten für den Erwerb eines Hauses beziehungsweise den Wiederaufbau eines Gebäudes würden die Ferienunterkünfte in der Regel begründet, so der Bürgermeister. Ohne die Gegenfinanzierung mithilfe von Ferienwohnungen würde sich die Investition nicht rechnen, höre er immer wieder.

Gesamtes Gemeindegebiet einbezogen

Das Thema Erhalt von Wohnraum wurde in der Fischlandkommune von Anfang an als dringend eingestuft. Die Inhalte der Satzung wurden in wesentlichen Teilen von den Mitgliedern des Bauausschusses der Wustrower Gemeindevertretung erarbeitet. Es gab sogar eine Arbeitsgruppe innerhalb des Ausschusses, die die Thematik vorantrieb. „Wir waren relativ zügig unterwegs“, freut sich denn auch der Bürgermeister. Gerade einmal ein halbes Jahr hat es von den ersten Entwürfen bis zum jetzt erfolgten Satzungsbeschluss gedauert – eben dank der Zuarbeit aus der Arbeitsgruppe an das Amt Darß/Fischland.

Die neue Satzung überspannt die gesamte Gemarkung Wustrow, nicht nur Teilbereiche. Das war bislang anders. Denn die ursprüngliche Erhaltungssatzung aus dem Jahr 1991 hatte Gültigkeit nur für einen kleinen Bereich des Ostseebades. Ausgenommen sind jetzt nur noch Bereiche, für die ein rechtskräftiger und qualifizierter Bebauungsplan gilt.

Brandschutzbedarfsplan beschlossen

Beschlossen haben die Wustrower Gemeindevertreter während ihres jüngsten Treffens auch den Brandschutzbedarfsplan sowie die Schutzzielbestimmung dafür. Unterm Strich ist das eine Bestandsaufnahme der Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr sowie eine Auflistung anzuschaffender Einsatzmittel, um Feuerwehreinsätze nach bestimmten Qualitätsmaßstäben zu ermöglichen.

Zwar sieht der Wustrower Bürgermeister die Einsatzkräfte des Ostseebades „technisch gut aufgestellt“. Doch das Gerätehaus entspricht in keinster Weise aktuellen Anforderungen. Außerdem fehlt den Einsatzkräften ein Zugfahrzeug für das auf einem Trailer befindliche Boot. Derzeit eilt der Bauhof der Kurverwaltung mit einem Traktor zu Hilfe, wenn das Boot ins Wasser gebracht werden muss.

Neubau des Gerätehauses strittig

Noch größer aber wiegen die Probleme im Zusammenhang mit dem Gerätehaus. Seit Jahren ringt die Feuerwehr mit der Kommune um einen Neubau. Vorgesehen ist der nun auf einer Fläche gegenüber dem Lebensmitteldiscounter am Ortsausgang Richtung Ahrenshoop. Zuletzt herrschte innerhalb der Gemeindevertretung die mehrheitliche Auffassung, einen Neubau des Feuerwehrhauses erst mit Beschluss des Brandschutzbedarfsplans anzugehen. Erst mit dem Plan in der Tasche ließe sich aufgrund der Angaben darin ein ausreichend dimensioniertes Gerätehaus entwerfen.

Ungeteilt ist die Zustimmung für einen Neubau an der Stelle in der Gemeindevertretung nicht. Bis zuletzt gab es wenige Stimmen, wonach für einen Neubau der Feuerwehr doch ein anderer Standort in Wustrow gesucht werden sollte. Gleichwohl wurde schon die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes für ein Gerätehaus am Ortsausgang nach Ahrenshoop gefasst.

Aber: Trotz des Beschlusses sind formal nicht alle Bedingungen erfolgt. Denn die erforderliche Abstimmung der Brandschutzbedarfsplanung mit den amtsangehörigen Kommunen ist noch nicht erfolgt. Bislang haben lediglich die Wustrower Nachbarkommunen Dierhagen und Ahrenshoop das Papier beschlossen.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter