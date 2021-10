So will Zingst dem Verkehrsinfarkt vorbeugen

Zingst

Wie kann der Verkehr im Seeheilbad Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) gerade während der Saison entzerrt werden? Die Gemeindevertreter haben dazu ein ganzes Bündel von Ideen zusammengestellt, das nun an ein Büro zur Verkehrsplanung weitergereicht wird. Der noch vergleichsweise unwegsame Parkplatz an der Jordanstraße gewinnt in diesem Zusammenhang eine größere Bedeutung.

Der Parkplatz soll künftig nicht nur Ersatzfläche für die wegfallenden Stellplätze am Hafen sein, das Areal an der Jordanstraße soll dann auch eine Haltestelle für Reisebusse sein – mit Sanitärgebäude.

Erschließung von innen heraus

Und wenn dann einmal auch noch die Bimmelbahn dort eine Haltestelle bekommt, „kann der Ort von innen heraus erschlossen werden“, sagt Bürgermeister Christian Zornow (CDU). Nicht herhalten soll der Parkplatz an der Jordanstraße als Auffangfläche für Autos. Denn oberstes Ziel sei es, die Zahl der Fahrzeuge vor allem während der Saison innerhalb des Ortes zu reduzieren. Mit einem innerörtlichen Großparkplatz, so Zornows Befürchtung, werde nur das Gegenteil erreicht.

Dennoch: An der Jordanstraße wird kein reiner Busbahnhof mit Umsteigemöglichkeit in die Bimmelbahn entstehen. Mit der Neugestaltung soll auch eine ausreichende Anzahl von Lademöglichkeiten für Elektroautos geschaffen werden. Außerdem soll auf der zweiten Ebene auf dem Bereich zum Deich hin eine Erlebnisgastronomie entstehen, von der aus der Ausblick auf den Bodden genossen werden kann, heißt es auf Nachfrage von Matthias Hoth aus dem Zingster Bauamt. Nicht zuletzt steht auf der Wunschliste der Gemeindevertreter noch ein Verkehrsleitsystem, das Autofahrern schon am Ortsrand anzeigt, ob es innerörtlich überhaupt noch freie Parkkapazitäten gibt.

Gut ausgebaute Straße

Einer der am häufigsten verstopften Knotenpunkte, nämlich die Kreuzung Hafenstraße/Jordanstraße, soll mit dem künftigen Verkehrskonzept nicht länger für Staus sorgen. Wenn der Parkplatz am Hafen einer Freifläche für Märkte und Veranstaltungen gewichen ist, gibt es in den Hafen bald kaum noch Zufahrten mit dem Auto.

Und die Jordanstraße ist so gut ausgebaut, dass sie den Verkehr zum neuen Parkplatz auch aufnehmen kann. Schon jetzt wird über die Jordanstraße das Gewerbegebiet am Boddenweg erschlossen. Außerdem ist die Straße die Hauptverbindung in den Osten des Seeheilbades sowie den Ortsteil Müggenburg.

Ursprünglich gab es andere Pläne

Für den Parkplatz an der Jordanstraße gab es ursprünglich ganz andere Ideen. Demnach sollte dort ein neues Nationalparkzentrum gebaut werden. Die ehrgeizigen Pläne wurden allerdings mit dem Wunsch nach Verkehrsentlastung zusammengestrichen. Eine abgespeckte Version des Zentrums sollte dann nur noch auf einer Teilfläche des Areals an der Jordanstraße gebaut werden.

Doch auch diese Variante ist schon wieder Vergangenheit. Mit der Aufgabe des Parkplatzes am Hafen wird die gesamte kommunale Fläche an der Jordanstraße gebraucht. Im Gespräch ist derzeit eine Modernisierung beziehungsweise Erweiterung der Nationalparkausstellung Sundische Wiese. Erste Überlegungen gibt es zudem, dort einen Aussichtsturm zu bauen.

Beeindruckt von Einigkeit

Neue Strategie zur Vermittlung der Besonderheiten des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ist die Bildung eines Info-Netzwerks. In dieses werden nicht nur die Darßer Arche und die Nationalparkausstellung Sundische Wiese einbezogen, sondern unter anderem auch das Natureum. Auch eine Kooperation mit dem Kunstmuseum Ahrenshoop steht in dieser Hinsicht auf dem Fahrplan. Ka­trin Bärwald, Sprecherin der Nationalparkverwaltung, erwartet, dass noch im laufenden Jahr die Verträge unterzeichnet werden.

Zuletzt hatte sich Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) von der Einigkeit auf dem Darß beeindruckt gezeigt. Er unterstützt über sein Ministerium den Aufbau des Netzwerks finanziell. Als Folge der Initiative erhält die Darßer Arche möglicherweise eine neue Rolle.

Von Timo Richter