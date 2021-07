Wustrow

Das Ostseebad auf dem Fischland will einen Schatz heben. Geschehen soll das als Partnergemeinde des Verbundprojektes „Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste“. Holen will die Kommune durch die Teilnahme an dem Projekt für die kommenden fünf Jahre nicht einen Goldschatz, sondern etwas noch wertvolleres – nämlich die biologische Artenvielfalt innerhalb des Ortes. Die Gemeindevertreter haben während ihrer jüngsten Zusammenkunft ihren Willen zum Mitmachen ausgedrückt.

Nun sollen aber nicht nur einzelne Grünstreifen oder Kleinstflächen innerhalb der Gemarkung mit Blumen bepflanzt werden. In dem Projekt wird genau geguckt, wo solche Blühwiesen angelegt werden müssen, um „die biologische Vielfalt in den Gemeinden zu fördern“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Wustrow reiht sich damit ein in ein Netzwerk, in dem beispielsweise auch Ahrenshoop schon eingebunden ist.

Umwelt als Reisegrund

Wustrows Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) will mit der Teilnahme an dem Vorhaben der Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee mit Sitz in Greifswald die Artenvielfalt in das Ostseebad holen. Die Region ist vom Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft geprägt.

Erhebungen der Vergangenheit haben ergeben, dass der Nationalpark für viele Urlauber einen der Haupt-Anreisegründe darstellt. Die naturinteressierten Urlauber informierten sich zudem über Umweltschutz und geben auch mehr Geld in der Region aus als der reine Badegast (die OZ berichtete).

Vielfalt ist gefährdet

„Die biologische Vielfalt ist gefährdet“, sagt Daniel Schimmelpfennig. In Wustrow erfolgen nach Einschätzung des Bürgermeisters schon seit Jahren mit dem Krötenzaun entlang eines Abschnitts der L 21 Bemühungen, um diese Vielfalt zu erhalten. Alljährlich streben die Tiere, darunter auch die selten gewordene Knoblauch-Kröte, zu einem Biotop jenseits der vielbefahrenen Landesstraße.

Teil des Verbundprojekts ist es, wie solche bestehenden Biotope geschützt und ausgebaut oder wo neue Biotope angelegt werden können, um eben auch innerhalb der Ortsgrenzen so ein Netzwerk für Tiere schaffen zu können.

Biotopplanung mit fachlicher Beratung

Das soll in Wustrow nicht Pi mal Daumen erfolgen, sondern mit fachlicher Erfahrung. So wird vermutlich im Herbst ein Auftrag zur sogenannten interkommunalen Biotopplanung vergeben. In diesem Zusammenhang sollen geeignete Maßnahmen entwickelt und zur Realisierung von einem Fachbüro geplant werden. Ergebnisse der Planung werden gemeinsam mit den Partnergemeinden erarbeitet und ausgewählte Maßnahmen „in enger Abstimmung mit den Kommunen realisiert werden“, so die Beschlussvorlage.

Darum wirbt der Wustrower Bürgermeister auch für die Teilnahme weiterer Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Nur dann könne ein enges Netzwerk entstehen. Kosten entstehen Partnergemeinden durch die Teilnahme an dem Vorhaben nicht, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Einwohner werden beteiligt

Planungen und Maßnahmen werden später nicht über die Köpfe von Verantwortlichen hinweg verwirklicht. Sämtliche Vorhaben in dem Projekt werden dem Beschluss zufolge mit den zuständigen Behörden abgestimmt, dazu zählen neben dem Nationalparkamt Vorpommern auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt oder die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung. Auch würden Landwirte einbezogen, die benachbarte Fläche bewirtschaften, ebenso fachlich interessierte Einheimische. Das soll in Form von Arbeitskreisen geschehen.

Zuletzt ist in den Kommunen vielfach ein Umdenken erfolgt. Sogenannte Blühstreifen wurden schon vor Jahren etwa in Ahrenshoop am Parkplatz am Kunstmuseum angelegt. In Born wurde auf etlichen Kleinflächen eine Blühwiese angelegt, auch das Gut Darß hatte zugesagt auf einer Wiese Blumen anzusäen.

Timo Richter