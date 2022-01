So will der neue Kurdirektor das Ostseebad Ahrenshoop weiterentwickeln

Ahrenshoop

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge Roland Völckers als Kurdirektor in Ahrenshoop endete am 5. Dezember. Zehn Kandidaten aus ganz Europa wollten den Job. Das Rennen gemacht hat schließlich Kai ­Lüdeke aus Wieck. Er wird zum 1. Mai die Stelle als neuer Kurdirektor in Ahrenshoop antreten.

Ahrenshoop „ist einer der reizvollsten Orte an der Ostseeküste“, sagt Kai Lüdeke. Er freut sich auf die Aufgabe, das Ostseebad in die Zukunft zu begleiten. Kai Lüdeke kam 2009, nach seinem Studienabschluss zum Diplom-Freizeitwissenschaftler und ersten Praxiserfahrungen, auf die Halbinsel und übernahm die Geschäftsführung der Arche Natura gGmbH in Wieck. Der Arche und seinen Aufgaben blieb er treu und fungierte seit 2017 als Geschäftsführer der Deutschen Naturfilm-Stiftung. Damit war er in den vielen Jahren verantwortlich für die Leitung des Darßer Naturfilm-Festivals und des Deutschen Naturfilm-Preises.

Kai Lüdeke blickt „dankbar auf zwölf Jahre Arbeit für das Naturfilm-Festival“ zurück. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, frisches Blut in das Festival zu bringen.“ Das bringt Anika Rennspieß mit, die bereits im zurückliegenden Jahr in die Organisation des Naturfilm-Festivals eingebunden war. Der künftige Kurdirektor in Ahrenshoop ist überzeugt, dass sie sehr gut in die Rolle als Organisatorin des Festivals hineinwachsen werde. Nun beginne die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für seine Funktion.

Richtiger Mann für die Aufgabe

Die Hälfte der Bewerber für den Posten als Kurdirektor wurden zu Gesprächen eingeladen, sagt der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke. In Reihen der Mitglieder des Betriebsausschusses habe es keine Zweifel gegeben, dass Kai Lüdeke der richtige Mann für die Aufgabe. Er freue sich auf den neuen Player, der sich in den vergangenen Jahren auf der Halbinsel einen sehr guten Namen erarbeitet habe, so der Bürgermeister des Künstlerortes. „Wir sind sehr happy.“ Gespannt auf die Zusammenarbeit ist auch die stellvertretende Kurdirektorin Mandy Pense. Sie wird die Geschäfte der Kurverwaltung bis zum 1. Mai leiten.

Für den Ort und dessen touristische Entwicklung möchte Kai Lüdeke Traditionsreiches erhalten und Bewährtes mit neuem Zeitgeist beleben. Wichtig ist dem 42-Jährigen eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Künstler- und Urlauberortes. Mit Blick auf die Zukunft möchte er den Ort und dessen Urlaubsangebote auch einem jüngeren Publikum zugänglich machen und dabei vor allem auch Familien mit Kindern ansprechen.

Von Timo Richter