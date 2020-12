Silvester in Corona-Zeiten - So will die Stadt Barth gegen illegale Böllerei an Silvester vorgehen

Beim nächsten Treffen am Dienstag wird der Krisenstab der Stadt Barth (Vorpommern-Rügen) gemeinsam mit der Polizei und dem Ordnungsamt beraten, an welchen Orten verstärkt kontrolliert werden soll. Denn auf öffentlichen Plätzen und Straßen ist das Böllern in diesem Jahr verboten.