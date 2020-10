So will eine Designerin das neue Museum in Born gestalten

Born

Die Forst- und Jagdgeschichte auf dem Darß wird im neuen Museum auf moderne Art und Weise präsentiert. Die Designerin Barbara Graupner hat ihr Konzept für die Ausstellung den Mitgliedern des Tourismusausschusses der Borner Gemeindevertretung vorgestellt. Vornehmlich um die Historie geht es demnach im Erdgeschoss, im Obergeschossen stehen Flora und Fauna im Vordergrund. Dort werden auch die beiden kämpfenden Hirsche gezeigt, die sich mit ihren Geweihen miteinander verhakt hatten.

Jede Menge Geweihe werden zu sehen sein. Ziel ist es, neben einer Dokumentation der Forstgeschichte auf dem Darß, auch die Tierwelt in das neue Museum hinein zu holen, so die Designerin. In dem neuen Museum im einstigen Pferdestall der Alten Oberförsterei soll auch gearbeitet werden können. Interessierten steht ein Archiv zur Verfügung, in einer Lesestube können Dokumente betrachtet werden. Vor allem aber soll das neue Museum familiengerecht sein. Dafür werde es nicht allein museumspädagogische Angebote geben, sondern möglicherweise einen Rucksack, in dem Kinder ihre persönlichen Erfahrungen sammeln könnten

In den einstigen Pferdestall der Alten Oberförsterei zieht das Forst- und Jagdmuseum ein. Quelle: Timo Richter

Die Kommune misst der Forst- und Jagdgeschichte große Bedeutung bei. So steht die Sanierung des Ensembles namens Alte Oberförsterei weit oben auf der Agenda. Den Umbau der Alten Oberförsterei lässt sich das Boddendorf einiges Kosten. Gerechnet wird insgesamt mit einer Summe von rund fünf Millionen Euro. Allein 600 000 Euro waren für den Umbau des einstigen Pferdestalls zum neuen Museumsstandort veranschlagt worden. Die Ausstellung selbst schlägt mit weiteren 200 000 Euro zu Buche. Die Erneuerung des Daches der Remise, in der das Forst- und Jagdmuseum „ Ferdinand von Raesfeld“ derzeit untergebracht ist sowie die Überdachung der Zuschauerränge vor der Naturbühne haben die bisherigen Kosten bereits über die Millionen-Grenze getrieben.

Bürgermeister Gerd Scharmberg (Bürger für Born) erinnerte an das kommunale Engagement für den Umbau der Alten Oberförsterei zu einem kulturellen Zentrum. Bald zehn Jahre liegen die ersten Ideen dafür zurück. „Illustre“ Probleme hätten vor allem den Umbau des einstigen Pferdestalls in die Länge gezogen. So war eine Hecke, gepflanzt von früheren Bewohnern des Haupthauses, zum Wald erklärt worden. Damit wurden die Bautätigkeiten für den neuen Museumsstandort erst einmal auf Eis gelegt (die OZ berichtete). Gründlich und schön werde das Museum eingerichtet. Laut Gerd Scharmberg orientiere man sich auf eine Eröffnung des Museums im Winter 2021/22. „Wir wollen uns keine Verhältnisse wie beim Flughafenneubau in Berlin auf den Darß holen.“ Dessen Eröffnung war mehrfach verschoben worden.

Der einstige Pferdestall der Alten Oberförsterei in Born wird neuer Museumsstandort. Gefragt ist ein neuer Name für das Museum. Quelle: Timo Richter

Als „Schöne Denkaufgabe“ bezeichnete die Ausschussvorsitzende Antje Hückstädt (Borner Alternative) die Forderung der Designerin nach einem neuen Namen für das Museum. Die hatte für den langen Namen eine griffige Alternative gewünscht. „Wald und Wild“, so ein spontaner Einwurf des Bürgermeisters, geht in die Richtung.

Auf den umfangreichen Bestand des Museums wies dessen Leiterin Nicola Nibisch hin. Immerhin 5245 Objekte seien aktuell erfasst. Dazu kommen mehr als 4000 Zeitdokumente. Allerdings gebe es zur Zeit des Dritten Reichs kaum Unterlagen. Erst kürzlich hatten die Gemeindevertreter beschlossen, die Rolle des einstigen Oberförsters Franz Müller-Darß bei den Nationalsozialisten durch einen Historiker aufarbeiten zu lassen. Laut Nicola Nibisch klaffe auch zum Thema Staatsjagd zu DDR-Zeiten ein Loch. „Wir selbst verfügen über keinerlei Unterlagen.“

Als weiteres Element soll in der einstigen Remise ein gastronomischer Betrieb eröffnet werden. Gerd Scharmberg warb eindringlich dafür, die Einrichtung müsse weit mehr sein als nur die Versorgung von Besuchern der Darß-Festspiele oder des Museums. Dort müsse ein Restaurant sein, dass alleine einen Besuch wert wäre.

Von Timo Richter