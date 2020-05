So will sich die Gemeinde Eixen dem Insektensterben entgegenstellen

Eixen/Kavelsorf

Dieser Vortrag hat überzeugt: Nicole Oberhoffner, Mitglied im Kulturausschuss, erläuterte in der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, wie Eixen im wahrsten Sinne aufblühen könnte. Ihr Vorschlag: Die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“.

Bewerben können sich Städte und Gemeinden mit einem Projekt zur Förderung der Insektenvielfalt. Die 40 besten Ideen erhalten ein Preisgeld von jeweils 25 000 Euro. Mit diesem Geld könnten dann innerhalb von fünf Jahren Blühflächen, Biotope oder Nistmöglichkeiten entstehen.

25 000 Euro für Erhalt der Arten

Oberhoffner erläutert: „Das Projekt will Insekten schützen und dem Artensterben entgegenwirken.“ Aus Erfahrung, etwa Gutachtertätigkeiten, wisse die studierte Biologin: „25 000 Euro sind dafür sehr viel Geld.“

Ziel sei es, pflegearme Stauden und Wildblumen anzupflanzen – in jedem Fall aber einheimische Gewächse. Zudem könne man etwa ein Sandarium anlegen, Naschbeete oder Trockenmauern. „Ideen gibt es Tausende.“ Man könne das alles sehr attraktiv gestalten, so die 38-Jährige.

Gemeinsam mit Kindern die Natur erhalten

Viel Zeit für eine Bewerbung bleibt nicht. Einsendeschluss ist der 30. Juni. Bis dahin müssen geeignete Flächen gefunden und ein Bepflanzungskonzept entwickelt werden. Doch die Expertin ist zuversichtlich: „Wir wollen ja keine neuen Strukturen schaffen, sondern vorhandene Orte nutzen.“ Zudem seien das Interesse und die Motivation der Verwaltung und aller Beteiligten groß. Sogar Anwohner seien bereit, private Flächen zur Verfügung zu stellen.

Auf die Frage aus dem Publikum, was denn passiere, wenn man das Geld nicht gewinnt, sagt sie: „Dann machen wir es trotzdem.“ Die 38-Jährige begreift das Vorhaben ohnehin als Gemeinschaftsprojekt, möchte interessierte Einwohner und Kinder ins Boot holen, um die Natur zu erhalten. Sie sei bereit, dafür ehrenamtlich die Leitung zu übernehmen. So viel Einsatz honorierten die Gemeindevertreter mit einem einstimmigen Votum für die Bewerbung.

Neue Mitglieder im Bauausschuss

Weiterhin stimmten die Vertreter für die Berufung von Siegfried Sielaff in den Bauausschuss. Er rückt nun für die auf eigenen Wunsch ausscheidende Silke Möhring nach. Tobias Oberhoffner (parteilos) wurde zudem als sachkundiger Einwohner einstimmig in den Bauausschuss gewählt. Der 40-jährige setzte sich damit gegen Gemeindearbeiter Jan Hoffmann durch.

Rettungsweg und Feuerlöschteich

Zu zwei Tagesordnungspunkten nahm schließlich Carsten Lubsch Stellung. Zunächst ging es um die Bedeutung des ländlichen Lützweges zwischen Eixen, Hugoldsdorf und weiter nach Drechow, der aktuell nicht passierbar ist. „Der Weg könnte helfen, schneller vor Ort zu sein und gegebenenfalls Menschenleben zu retten“, so der Wehrführer. Die Gemeindevertreter stimmten deshalb einer Instandsetzung als Rettungsweg zu. Nun müssen noch die Gemeinden Hugoldsdorf und Drechow entscheiden, ob auch sie ihren Beitrag dazu leisten werden.

Zum Zweiten mahnte Lubsch „Aufgrund des Klimawandels werden wir künftig mehr Feuerlöschteiche brauchen.“ Die natürlichen Teiche und Sölle trocknen zunehmend aus. Die Gemeindevertreter stimmten für den Bau eines Feuerlöschteiches in Stormsdorf. Der Teich in Ravenhorst soll folgen, wenn Grundstücksfragen geklärt sind.

Von Juliane Schultz