So wird das Bewahren von Baukultur auf dem Darß ausgezeichnet

Prerow

Das Engagement für das Bewahren traditioneller Baukultur auf dem Darß soll sichtbar werden. Der Verein zur Förderung der Heimatpflege und des Darß-Museums einen besonderen Einsatz beim Bewahren eines Darß-Hauses mit einer Plakette auszeichnen.

Noch in diesem Monat soll die Auszeichnung erstmals vergeben werden, sagt der Prerower Bürgermeister und Vorsitzende des Museums-Vereins, René Roloff. Er hofft, dass dadurch die Wertschätzung für den Erhalt dieser ortstypischen Häuser wächst.

Immer wieder werden ortsbildprägende Häuser abgerissen

Hintergrund ist, dass diese alten Häuser, die die Orte prägen und in die Landschaft passen, immer weniger werden. Alte Gebäude werden immer wieder abgerissen, um „gesichtslosen“ Ferienhäusern Platz zu machen, wie der Vorsitzende des Fördervereins des Darß-Museums sagt. Darum soll das Engagement für den Erhalt der alten Häuser, die René Roloff zufolge, nicht unter Denkmalschutz stehen müssen, mit der eigens angefertigten Plakette gewürdigt werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch kommt es dem Prerower Bürgermeister zufolge nicht allein auf den Erhalt an. „Die Gesamterscheinung muss stimmen“, sagt René Roloff. Dazu gehört nicht allein eine typische Darßer Haustür, sondern beispielsweise auch die Gestaltung des Vorgartens. Der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Heimatpflege und des Darß-Museums geht davon aus, dass es schwierig sein wird, eine Preisträgerin oder einen Preisträger zu finden. Trotz des anhaltenden Verschwindens der alten Häuser auf dem Darß, „gibt es viele, die die Bausubstanz bewahren und die die Auszeichnung verdient hätten“.

Vereins-Chef schnitzte die Vorlage zur Herstellung der Gussform

Die Form für die Bronze-Plakette hat der selbstständige Tischlermeister und Holzbildhauer sowie Restaurator im Handwerk mit den eigenen Händen hergestellt. Als Vorlage für die Gussform hat René Roloff eine Holzform geschnitzt.

Die Mitte der ovalen, etwa 20 Zentimeter messenden Plakette, ziert ein Sonnenmotiv, wie es auch auf der Tür in den Kulturkaten „Kiek in“ zu sehen ist. Eingerahmt wird die Sonne von den drei Wörtern Darß Haus Bewahrer. Gedacht ist die Plakette für ein Anbringen beispielsweise neben der Haustür, ähnlich der Sterne-Plaketten von Hotels. Und weil die geplante Vergabe der Plakette nicht eine Einmal-Aktion bleiben soll, hat der Museumsverein bei einer Gießerei in Mecklenburg-Vorpommern gleich mehrere bronzene Ehrenzeichen in Auftrag gegeben. Vergeben werden soll aber erst einmal nur eine Auszeichnung für eine Hausbewahrerin oder einen Hausbewahrer in Born, Prerow oder Wieck. Noch aber ist die Plakette „in Arbeit“, wie René Roloff sagt.

Kommunen gehen mit Bebauungsplänen gegen Verdichtung vor

Zuletzt hatte in Prerow der Abriss eines Einfamilienhauses im historischen Zentrum des Ostseebades für Missstimmung gesorgt. Das Haus wich einem modernen Neubau mit einigen Ferienunterkünften. In der Folge hatte die Gemeindevertretung eilig eine Veränderungssperre für den Bereich beschlossen. So etwas sollte sich nicht wiederholen.

Auch in den anderen Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wird versucht, zumeist über Bebauungspläne die ursprüngliche Struktur in den Orten weitgehend zu erhalten. In Dierhagen wird heute darüber abgestimmt, über einen weiteren Bereich in Dierhagen-Strand einen Bebauungsplan zu legen, um die baulichen Rahmenbedingungen zur Bewahrung der ortstypischen Bebauung sicherzustellen, wie es in der Beschlussvorlage heißt. In Born hatten die Gemeindevertreter einen Bebauungsplan für die Ortsmitte mit gleichlautender Zielstellung endgültig verabschiedet, in Wustrow gibt es einen solchen Plan für die gesamte Ortslage.

In Wieck dagegen gelang es, den Bau eines zweiteiligen Gebäudekomplexes auf einem Boddengrundstück anstelle des letzten Hallenhauses auf dem Darß mithilfe der Kurabgabesatzung zu verhindern.

Mehr zum Autor

Von Prerow