So wird die „Festtafel“ für Möwen in Dierhagen gedeckt

Dierhagen

Es ist angerichtet, das Spülfeld in Dierhagen-Ost ist eine „ Festtafel“ für Möwen. Eifrig suchen die Seevögel kleine Tiere aus dem Sand, den die unter dänischer Flagge fahrende „Thor R“ über dicke Rohre anlandet.

Diese „ Festtafel“ dient der Verbesserung des Küstenschutzes in dem Bereich. Die jüngsten Hochwasser, vor allem zu Beginn des Jahres 2019, hatten kräftig an Strand und Dünen von Graal-Müritz bis Wustrow genagt. Weil der Bereich südlich des Ostseebades auf dem Darß der Sturmflutschutz für ein weiteres extremes Hochwasser nicht mehr gewährleistet war, hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg die Aufspülung in Angriff genommen.

Anzeige

Größtes Projekt

Nachdem die wesentlichen Arbeiten in Graal-Müritz erfolgt sind, ist derzeit eines der beiden Baggerschiffe vor Dierhagen-Ost im Einsatz. Rund 290 000 Kubikmeter Sand, mehr als in den anderen Spülabschnitten, werden aus dem der Lagerstätte Graal-Müritz-Nord entnommen und über eine Rohrleitung auf den Strand gespült.

Weitere OZ+ Artikel

Im Anschluss wird ein rund 1200 Meter breiter Abschnitt bei Wustrow aufgespült. Laut dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt kosten die Maßnahmen insgesamt rund 5,35 Millionen Euro. 70 Prozent der Kosten werden aus Mitteln des Bundes aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ bereitgestellt. Der verbleibende Anteil kommt aus Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Deutliches Rieseln

Deutlich erkennbar ist der breitere Strand in den bereits aufgespülten Dünenfeldern. Dort brechen sich die Wellen bereits wenige Meter hinter den Buhnenköpfen. Wo noch kein zusätzlicher Sand aufgespült wurde, reicht die Gischt nahezu bis an die landseitigen Buhnenfüße.

Die ersten Abschnitte des Strandes in Dierhagen-Ost sind wieder deutlich breiter geworden. Quelle: Timo Richter

In den Rohren ist während des Spülvorgangs ein deutliches Rieseln zu vernehmen. Die Rohrwände vibrieren leicht, wenn sie das Sand-Wasser-Gemisch durchströmt. Bewegliche Segmente erleichtern es den Arbeitern an Land, den Spülkopf immer wieder neu zu platzieren.

Kräftiges Wellenbrechen

In allen Bereichen werden im Zusammenhang mit der Strandaufspülung auch die Dünen verstärkt. Das geschieht einerseits durch einfaches Aufschütten, also die Erhöhung der Küstenschutzdünen, andererseits durch die Verbreiterung der Sandwälle. Das beispielsweise geschieht in Dierhagen-Ost.

Der Strand in Dierhagen-Ost wird breiter. Quelle: Timo Richter

Die strandseitigen Dünen beziehungsweise Dünenabschnitte dienen im Ernstfall dazu, die Wellen einer Sturmflut zu brechen. Der Bereich zwischen Dierhagen und dem Weststrand gibt als einer der bedeutendsten hydrodynamischen Abschnitte. Laut Umweltminister Till Backhaus ( SPD) verliert allein der Abschnitt zwischen Ahrenshoop und dem Weststrand zehn bis 15 Kubikmeter Sand je Meter Küstenrückgang.

Magnetisches Sieben

Das Material aus der Lagerstätte in der Ostsee vor Graal-Müritz wird bereits an Bord des Baggerschiffs gesiebt. Ausgeschlossen wird dadurch, dass beispielsweise Munitionsreste mit dem Wasser-Sand-Gemisch am Strand landen. Vor Jahren war das infolge einer Aufspülung in Rerik geschehen. Der Strand wurde abschnittsweise gesperrt, um die gefährlichen Rückstände aus dem gerade neu aufgespülten Strand herauszuklauben.

Unter anderem ein Siebverfahren direkt an Bord der Baggerschiffe – metallhaltige Teile werden mit Hilfe eines starken Elektromagneten aus dem Baggergut gefischt – wie auch das Fehlen von Touristen an den betroffenen Strandabschnitten haben dazu geführt, dass die Arbeiten schneller als geplant vollendet werden können.

Lesen Sie auch:

Mehr zum Autor

Von Timo Richter