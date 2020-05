Ahrenshoop

Entsteht eine Corona-App in Ahrenshoop? In dem Künstlerort hat am Mittwoch der Test einer neuen Technologie begonnen, um mögliche Infektionsketten feststellen zu können. Das geschieht mithilfe von Sendern an öffentlich zugänglichen Orten und einem Kontakttagebuch auf Smartphones. Kurdirektor Roland Völcker sieht Ahrenshoop als Testfeld für eine deutschlandweit nutzbare Lösung.

Für den Test wurden zahlreiche Sender in dem Ort installiert, so im Hotel The Grand, im Hotel Seezeichen, an zwei Strandübergängen, in zwei Taxis sowie in einer Ferienwohnung, dem Einkaufsmarkt und in der Kurverwaltung. Ziel des Testes ist es, die Gesundheitsämter in der Nachverfolgung von Infektionsketten zu unterstützen und für die von Virologen prognostizierte zweite Corona-Welle zu rüsten. Dieses „Intelligente Treffpunkt-Management“ stammt vom Berliner Gesundheitsunternehmen Doctor-Box. Es wird in abgewandelter Form bereits jetzt für ein Patiententagebuch auf dem Mobiltelefon genutzt.

Tagebuch auf freiwilliger Basis

So funktioniert das System. An öffentlich zugänglichen Plätzen werden die kleinen Sender installiert. Smartphone-Inhaber führen auf freiwilliger Basis ein sogenanntes Kontakttagebuch. Dafür gibt es unterschiedliche Anbieter, unter anderem gibt es eine Anwendung des Berliner Unternehmens. Wenn das Mobiltelefon ein Signal dieser Sender empfängt, erfolgt ein Tagebucheintrag. Nutzer selbst könnten nicht identifiziert werden, heißt es seitens des Unternehmens.

Bei einer bekannt gewordenen Corona-Infektion im Bereich eines Sender-Standortes kann diese Information übermittelt werden. Alle Handynutzer, die in einem bestimmten Zeitraum im Bereich dieses Senders waren, erhalten automatisch eine Nachricht über einen möglichen Kontakt mit einer infizierten Person. Betroffene können sich dann selbst testen lassen und ein möglicherweise positives Ergebnis, also eine Infektion, an ihre Kontakte weiterleiten und das Kontakttagebuch an das Gesundheitsamt übermitteln. Die Arbeit der Behörde soll beschleunigt werden und ein neuerlicher Shutdown infolge steigender Infektionszahlen nach den Lockerungen im Tourismus möglichst abgewendet werden, so Unternehmenssprecherin Elisa Randelzhofer.

Ahrenshoop ist ideales Testfeld

„ Ahrenshoop bietet mit seinem kleinen Umfeld den idealen Raum, das System unter realen Bedingungen zu testen“, sagt Elisa Randelzhofer. Der Künstlerort ist somit Testfeld für ganz Deutschland. Denn zig Tausende Unternehmer scharrten bereits mit den Hufen, den Sender auch in ihren Räumlichkeiten anzubringen. Insgesamt beziffert die Unternehmenssprecherin die Zahl der Interessenten auf rund 30 000, darunter sämtliche der etwa 19 000 Apotheken in Deutschland.

Ganz neu ist die Technologie nicht. Die kleinen als Beacons bezeichneten Sender finden seit Längerem Verwendung im Marketing. Die App Doctor-Box ist kostenfrei im Google Play Store erhältlich. Unternehmensangaben zufolge lag diese Anwendung Mitte April auf Platz eins im Bereich Gesundheit.

Bedenken zu Datenschutz

Trotz anfänglicher Bedenken im Zusammenhang mit dem Datenschutz zeigte sich Kurdirektor Roland Völcker von der Initiative „Intelligentes Treffpunkt-Management“ schnell überzeugt. „Die Tatsache, dass das Konzept ohne personenbezogene Daten und mit der Freiwilligkeit der Gäste auskommt, hatte uns unsere Datenschutzbedenken genommen.“ Er zeigte sich froh zur Offenheit und regen Beteiligung von Unternehmen im Ort. „Je mehr daran teilhaben, desto besser funktioniert das Konzept. Falls sich durch die wieder zunehmende Tourismusintensität das Infektionsgeschehen verschlechtert, sind wir so besser vorbereitet“, sagt Roland Völcker.

Das Ahrenshoop zum Testfeld geworden ist, liegt an einem maßgeblich Beteiligten der Initiative. Der lebt zwar in Nordrhein-Westfalen, hat in Ahrenshoop aber einen Zweitwohnsitz.

Von Timo Richter