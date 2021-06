So wollen Borner dem Amt Darß/Fischland Beine machen

Born

Zwei Fliegen mit einer Klappe will der Jung-Politiker Niklas Ziemann (CDU+) schlagen. Der erste stellvertretende Bürgermeister in Born fordert zusammen mit seinem Fraktionskollegen Mathias Löttge die Einführung einer App, um Missstände im Amtsbereich möglichst schnell abstellen zu können. Aktuell würde seitens des Amtes, wenn überhaupt, nur sehr zeitverzögert eine Reaktion erfolgen, sagt Niklas Ziemann. Er will mit dem Ansinnen nicht nur schnell Müll aus der Landschaft entfernt bekommen, defekte Straßenlaternen oder zerstörte Abfallbehälter repariert beziehungsweise ersetzt bekommen, sondern sozusagen als Nebeneffekt dem Amt Beine machen.

Hintergrund: In den Bürgersprechstunden der Fraktion der Borner Gemeindevertretung habe es in der Vergangenheit zunehmend Beschwerden gegeben, dass nach Hinweisen auf Missstände keinerlei Reaktion seitens des Amtes erfolgt sei. Per Anwendung auf dem Mobiltelefon lande ein Hinweis viel schneller an der zuständigen Stelle innerhalb der Verwaltung, als „nach 20 Jahren immer noch keinen Mitarbeiter ans Telefon zu bekommen“, wie der erste stellvertretende Bürgermeister in Born sagt. Niklas Ziemann führt eigene Erfahrungen an: Anderthalb Jahre nach einer Anfrage ans Amt liege trotz Nachfrage immer noch keine Antwort vor. So ein Meldungsportal mache auch die Arbeit des Amtes transparenter.

Amtsausschuss entscheidet

Der Teufel liegt im Detail. Die Kosten für die Erstellung der Telefonanwendung beziffert der junge Kommunalpolitiker mit rund 5000 Euro. Zur Verfügung gestellt werden müsste das Geld über einen Nachtragshaushalt des Amtes Darß/Fischland. Entschieden werden muss über das Ansinnen im Amtsausschuss. Eine Fraktion einer Gemeindevertretung kann allerdings keine Beschlussvorlagen in das Gremium bringen. Das kann nur eine amtsangehörige Kommune.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Problem: Obwohl die zweiköpfige Fraktion CDU+ bereits Ende März einen entsprechenden Antrag zur Beschlussfassung an die Gemeindevertretung stellte, ist noch nichts entschieden. Denn aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat in jüngerer Vergangenheit kein Treffen der Gemeindevertreter stattgefunden.

Nachtragshaushalt wegen Personalkosten

Wie es der Zufall will, findet in der kommenden Woche eine Sitzung des Amtsausschusses statt. Auf der Tagesordnung findet sich auch das Stichwort Nachtragshaushalt. Doch die Entwicklung einer Telefonanwendung für Hinweise zu Missständen ist da nicht eingepreist, wie Amtsvorsteher Benjamin Heinke auf Nachfrage sagt. Vielmehr handele es sich dabei um Personalkosten. Gerade im Bauamt und im Hauptamt müsse personell nachjustiert werden. Durch die amtsangehörigen Kommunen würden höchst unterschiedliche Anforderungen an die Verwaltung gestellt. Vieles sei noch nicht vereinheitlicht.

Dazu komme, dass die Region nicht nur aus den rund 7000 Einwohnern der amtsangehörigen Kommunen bestehe, sondern als viel besuchte Tourismusregion viele Anliegen von Bürgern und Urlaubern bearbeiten müsse. Auf eine sogenannte Mängelmelde-App sei er bislang nicht angesprochen worden. Auch bei der Erstellung der Tagesordnung für den Amtsausschuss unter Borner Beteiligung sei so eine Anwendung nicht Thema gewesen. Grundsätzlich stehe er so einem Vorhaben offen gegenüber. Es müsse aber klar definiert sein, wie die Abarbeitung der Hinweise erfolge. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Amtes Darß/Fischland damit beauftragt werde, würden sich die genannten 5000 Euro für die Entwicklung so einer Anwendung schnell vervielfachen, so Benjamin Heinke.

Anwendung in Rostock aktiv

Neu sind solche Anwendungen nicht. In Rostock existiert so eine Internet-Plattform zur Bürgerbeteiligung unter dem Namen „Klarschiff.HRO“. Seit Start des Portals im Jahr 2012 gingen mehr als 57 500 Meldungen ein. Allein im vergangenen Monat konnten laut Klarschiff-Statistik mehr als 400 gemeldete Missstände behoben werden. Auch in Ribnitz-Damgarten wird über die Einführung so eines Meldesystems nachgedacht.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter