So wollen die Darß-Festspiele der Corona-Krise trotzen

Die Macher der Darß-Festspiele lassen sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen. “Wir werden spielen“, bestätigt der Intendant der Theater-Reihe, Holger Schulze. Die Aufführungen des Stücks „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ werden im kommenden Jahr gezeigt. Freuen können sich die Besucher in diesem Jahr auf das Stück „Die grandiosen Sieben – 7 Jahre Heiden“.

Angesichts der Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus werden die Theaterabende ganz besondere sein. Denn an den Abenden werden die besten Szenen aus den vergangenen sieben Jahren auf der Naturbühne in Born als Film gezeigt.

„Sämtliche Stücke der Vorjahre liegen als Film in HD-Qualität vor“, sagt Holger Schulze. Die Aufführungen werden umrahmt von zwei bis drei Schauspielern, die mit Abstand einige Szenen zum Besten geben und durch das Programm führen werden.

Noch gibt es Unwägbarkeiten bei Einschränkungen

Der geplante Spielplan bleibt gültig, ebenso die bereits erworbenen Eintrittskarten. Die Premiere des Stücks soll am Freitag, 26. Juni, über die Bühne gehen. Der Spielplan ist im Internet unter www.darss-festspiele.de/programm/spielplan-2020 einzusehen.

Dennoch sieht Holger Schulze noch einige Unwägbarkeiten. So gebe es in den aktuellen Formulierungen noch Widersprüche in Durchführungsbestimmungen. Derzeit dürften maximal 120 Besucher die Aufführungen verfolgen. Holger Schulze geht aber davon aus, dass Ende Juni eine höhere Zahl möglich sei. Dann aber sei es unklar, wie die Abstandsregelungen verwirklicht werden können.

Aufführungen sichern Überleben der Darß-Festspiele

Nun steht erst einmal die Freude über allem, denn die Aufführungen sichern das Überleben des gemeinnützigen Vereins Darß-Festspiele in diesen schwierigen Zeiten. Die Gäste „leisten einen super Beitrag, dass die Darß-Festspiele ihr Engagement für die plattdeutsche Kultur und Sprache auch in Zukunft fortführen können“, sagt Holger Schulze.

Das Stück „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ steht im kommenden Jahr auf dem Plan. Der Spielplan ist auf der Internet-Präsenz der Darß-Festspiele bereits einzusehen, gebucht werden kann aber noch nicht.

Musikalische Proben erfolgen im Winter

Den Winter will der Intendant dann für musikalische Proben für den „ Freischütz“ nutzen. Das neue Stück beinhaltet viel Musik. Wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise mussten die Proben für das Stück abgesagt werden. Der Winter soll genutzt werden, um das Probenprogramm zeitlich auszudehnen.

Von Timo Richter