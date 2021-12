Vorpommern

„Willkommen denn zum Neuen Jahr! Laß uns die Blicke fröhlich heben! Die Freundschaft lebe treu und wahr! Die Freiheit soll am höchsten leben!“ Die Verse stammen von dem auf Rügen geborenenen Historiker, Dichter und Politiker Ernst Moritz Arndt. Die Internetseite experto.de rechnet seine Sätze zu den sieben besten Neujahrszitaten.

Es ist eine Strophe aus einem mit Neujahr 1812 datierten Gedicht, und „Willkommen an Freiherrn Otto Magnus Munck“ überschrieben ist. Munck wurde 1814 Obermarschall der Königin Friederike von Schweden. Arndt kannte die Familie, 1809 hatte er ihr die Handschrift des „Gebetbuchs für zwey fromme Kinder“ geschenkt.

Backen war zum Jahreswechsel groß in Mode

Ernst Moritz Arndt Quelle: Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft

Wie Gunnar Möller, der sich eingehend mit den Silvesterbräuchen im alten Vorpommern befasst hat, verbrachten die Bürger ursprünglich den letzten Abend des Jahres im Kreis der Familie, auch mit Nachbarn und Freunden mit viel Essen und Trinken. Gemeinsames Backen war üblich. Davon berichtet schon der Stralsunder Bürgermeister Franz Wessel (1487 bis 1570). Möller meint, dass das heute Silvester übliche Pfannkuchenessen auf das große Backen am Neujahrstag zurückgehen könne.

Am ersten Tag des neuen Jahres haben sich Erwachsene beschenkt. Pommernherzog Barnim X. (1540 bis 1603) führt in seinem Ausgabenbuch Geld für Weihnachts- und Neujahrsgeschenke auf. Einige verzichteten auf ausschweifende Partys, wie die ausführliche Biographie des Stralsunder Pfarrers Johann Christian Müller aus dem 18. Jahrhundert nahelegt.

Am Rande bemerkt: Im Juni 1764 begann Müller nach 20 Jahren ausschließlichen Wassergenusses wieder Bier zu trinken. Pastor Jessen habe ihm das empfohlen und sich auf den Rat eines berühmten Rostocker Arztes berufen. Zwei Flaschen mittags und zwei abends, so lautete der Ratschlag. Müller versuchte es mit je einem Glas, um Heilung von seinen Kreuzschmerzen zu erlangen. Es ist zu vermuten, dass er Silvester ebenfalls zwei Bier trank. Von kleinen Geschenken an seine Frau berichtet auch Müller.

Prophezeihungen in der Silvesternacht auf Rügen

Arnold Ruge Quelle: wikipedia

In der Familie des 1802 in Bergen geborenen Schriftstellers und linksdemokratischen Politikers Arnold Ruge lief es so, wie Möller verallgemeinernd festgestellt. Er berichtet in seiner Autobiografie von einem Silvesterabend bei Nachbarn in Ruschwitz. Eine Hauptbelustigung war die Prophezeihung fürs neue Jahr. „So hat einer z. B. einen Pantoffel mit einem Fuß über den Kopf hinwegzuschleudern, während er auf dem Teppich sitzt. Kehrt der Pantoffel sich ins Zimmer hinein, so bleibt der Werfer oder die Werferin im Hause; kehrt sich der Pantoffel aber zu Tür, so bedeutet das ein Verreisen, eine Verheiratung, eine Auswanderung aus dem Hause.“

Nach dem Silvesterpossen „zogen wir in den Tanzsaal und die älteren Herren ins Spielzimmer, bis das Ganze sich mit einem Banquet abschloß, bei dem man das neue Jahr mit einem Becher in der Hand erwartete.“

Schon im 18. begannen sich die Silvesterpartys zunehmend in den öffentlichen Raum zu verlagern. Dem in Greifswald wirkenden Theologen Jakob Wallenius (1761 bis 1819) missfielen Silvesterfeiern einer Bürgergesellschaft in einem Gasthaus. Sie schlugen um Mitternacht die ausgeleerten „Bolen und Gläser in tausend Stücken, machten alle Lichter aus und zogen sodann in der Stadt mit geräuschvoller Musik umher.“ Im 19. und 20. Jahrhundert wurden Silvesterbälle, so in den Sälen von Gaststätten, üblich.

Corpstudenten sangen auf dem Markt Gaudeamus igitur

In der Unistadt Greifswald spielten Studenten eine wichtige Rolle. Fackelzüge, so zu bestimmten Ereignissen oder Ehrung von Persönlichkeiten, gehörten im 18. und 19. Jahrhundert zum Brauchtum. Der Greifswalder Weinhändler, Heimatforscher und Schriftsteller Otto Wobbe (1886 bis 1945) beschreibt in seinen 1919 bis 1921 erschienen Erinnerungen „Aus einem bescheidenen Leben“ den Fackelzug der Greifswalder Korpsstudenten zu Kaisers Zeiten. Bei Ankunft auf dem Markt kurz vor Mitternacht wurden drei Pechtonnen entzündet.

Die Chargierten (Funktionäre) schlugen ihre Schläger (studentische Fechtwaffen, für solch offizielle Gelegenheiten wurden Prunkwaffen genutzt) aneinander. Es wurde Gaudeamus igitur gesungen. Wenn Punkt 24 Uhr die Kirchenglocken läuteten, wurde Prosit Neujahr gerufen und die Fackeln Richtung Pechtonnen geworfen. Die ganze Zeit ließ der Apotheker der Marktapotheke bengalisches Feuer auf dem Dach seines Hauses abbrennen.

Die Korps (Corps), die Studentenverbindungen Pomerania, Guestfalia und Borussia. Dass Wobbe einen Zug aller, zumindest der schlagenden Verbindungen meint, liegt zwar nahe, ist aber wenig wahrscheinlich. Die Greifswalder Bürger kannten die einzelnen Korporationen und ihre Farben, Wobbe war ein Experte. Zudem fuhren auch damals viele Studenten Silvester nach Hause.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die in Greifswald anwesenden Mitglieder der Studentischen Liedertafel beispielsweise trafen sich seit dem Sommersemester 1880 in ihrer Stammkneipe, und tranken die sehr alkoholhaltige „pommersche Bowle“. So hielten es auch andere Verbindungen „zur Freude der Greifswalder Wirte – und der Fischer, denn der Hering steigt alsdann im Preise.“

Von Eckhard Oberdörfer