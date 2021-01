So wurde ein Zigarettenautomat in Ribnitz-Damgarten unbrauchbar gemacht

Ribnitz-Damgarten

Mit einem unbekannten Feuerwerkskörper wurde in der Silvesternacht ein Zigarettenautomat in der Georg-Adolf-Demmler-Straße in Ribnitz-Damgarten so start beschädigt, dass dieser nicht weiter betriebsbereit ist. Laut Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter Telefon 0 38 21-87 50 , jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Timo Richter