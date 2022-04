So wurde historische Laube in Dierhagen gefeiert

Dierhagen

Wenn in Dierhagen sich Menschen zusammenfinden, steht ein normalerweise großes Ereignis an. Noch mehr Menschen finden sich zusammen, wenn es um die Geschichte des Ostseebades geht. Eine historische Sommerlaube wird am Donnerstag eingeweiht. Das Prachtstück steht im neu eingerichteten Kurgarten in Dierhagen-Dorf.

Als Highlight der Ortsgeschichte wird die Konstruktion aus grün gestrichenem Holz von der Feiergesellschaft genannt. Mit einem kleinen Programm der Dierhäger Grundschule sowie einigen Redebeiträgen gewinnt die Sommerlaube an Bedeutung.

Historische Bedeutung

Die haben solche Konstruktionen in der Vergangenheit eh gehabt. Ende der 1890er-Jahre standen solche Sommerlauben in der Mehrzahl der Dierhäger Vorgärten. Der Vorsitzende des Dörpvereins, Guido Keil, sieht in den unscheinbaren Lauben gar ein Charakteristikum für den Ort.

Vor Jahren schon bemüht sich also der Dörpverein mit seiner Arbeitsgruppe Dorfgeschichte um so eine Sommerlaube. Zwei Exemplare haben es bis in die Gegenwart geschafft. Die altersschwache Konstruktion im Garten von Gisela und Erich Bellack in der Lindenstraße wandert schließlich nicht auf den Brennholzstapel, sondern wird ein Highlight für das Ostseebad.

Originaler Farbton

Im einstigen Kurpark, heute eine ebenso wie mühevoll hergerichtete Fläche in Dierhagen-Dorf, findet die einstige Sommerlaube Platz. Grün angestrichen – das sind den Arbeitern zufolge die untersten originalen Farbschichten – präsentiert sich die Sommerlaube nun im einstigen Kurpark.

In Dierhagen wird auf das Bewahren der Historie des Ortes viel Wert gelegt. Darum wurde auch einigermaßen Kraft investiert in die Sicherung der alten Laube. Die stand zuletzt im Garten von Gisela und Erich Bellack. Ursprünglich wollte das Paar die alte Laube selbst sanieren. Eine Erkrankung des Hausherrn jedoch durchkreuzte das Vorhaben.

Geschichts-AG aktiv

Die erhaltbaren Reste der einstigen Laube gingen an die Geschichts-AG des Dörpvereins. Da ist das Stück gut aufgehoben. In Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung in Ribnitz-Damgarten wurden die gesicherten Reste der Laube aufgearbeitet und zu einem neuen Behäusnis zusammengefügt.

Als heißes Thema bezeichnete der Vorsitzende des Dörpvereins, Guido Keil, die Farbgebung. Die Sommerlaube im einstigen Kurpark wird künftig die Nummer 43 des Geschichtspfades des Ostseebades tragen.

Beispiel für rasche Umsetzung

Bürgermeisterin Christiane Müller erinnerte an die Gründung des Dörpvereins anlässlich der 700 Jahr-Feier im Jahr 2011. Dass der Verein nun immer noch bestehe, sei damals nicht abzusehen. Inzwischen aber werde Dierhagen um diesen Verein aus der Nachbarkommune Wustrow geradezu beneidet.

Aufgearbeitet hat die Laube der Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung mit Sitz in Ribnitz-Damgarten. Geschäftsführer Jan Berg bezeichnete die Kooperation als schönes Beispiel, wie eine Idee schnell Wirklichkeit werden könne. Die unscheinbaren Sommerlauben stellen dem ausgebildeten Historiker Jan Berg zufolge mehr als einen unbedeutenden Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte dar. So existierte in der Vergangenheit eine gleichnamige Zeitschrift mit einer Auflage von knapp 400 000 Exemplaren, die wahrscheinlich auch in einer der Gartenlauben in Dierhagen gelesen wurde.

Eigenständige Sanierung nicht möglich

Das Gestern heute für morgen bewahren – so bezeichnete Guido Keil den Antrieb der Geschichts-Arbeitsgemeinschaft im Dörpverein für solche Projekte. Die Idee dafür entstand bereits vor mehr als zehn Jahren.

Gisela Bellack, aus deren Garten die ursprüngliche Laube stammt, sieht den neuen Standort im früheren Kurpark als ideal an. „Das ist ein schöner Platz.“ Einige Zeit wurde über eine eigenständige Sanierung nachgedacht, die sich schließlich krankheitsbedingt zerschlagen habe. Umso mehr freut sich das Paar über den neuen Standort der restaurierten Laube im einstigen Kurpark in Dierhagen-Dorf.

Von Timo Richter