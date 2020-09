Dierhagen

Mit einer Premiere öffnete sich das Ostseebad Dierhagen für Veranstaltungen unter kontrollierten Corona-Bedingungen. Auf dem ebenso charmanten wie weitläufigen Gelände des Hafens am Boddenufer fand am Sonnabend zum ersten Mal ein „Tag der Vereine“ statt. Die Idee sei bereits ein Jahr zuvor im Tourismus-Ausschuss der Gemeinde geboren worden, verriet May-Britt Neumann, die in der Kommunalpolitik aktiv ist. Diese Organisationen tragen viel zur Förderung des Gemeinwesens bei, blieben in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch eher im Hintergrund. „Nun sollen sie einmal die Hauptrolle spielen.“

Neun der Dierhäger Vereine zeigten Präsenz und Gesicht(er), nutzten die Gelegenheit mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Was für engagierte Mitglieder selbstverständlich, ist vielen Außenstehenden oft gar nicht so klar. „Ja, was macht denn eigentlich die Volkssolidarität?“, war nur eine der Fragen, die an den Vorstand der Ortsgruppe Dierhagen, Ingrid Weber (Vorsitzende), Monika Möller (Stellvertreterin), Anita Sievert, Marta Methling, Margot Clemenz herangetragen wurde.

Yacht und Jolle

Moderatorin Beate Kollhoff ging mit dem Mikrofon um. Sie ließ sich beispielsweise von den Vertretern des Wassersports und des Yachtclubs den kleinen Unterschied erklären: Die Yacht sei ein geschlossenes Boot, in dem man ein paar Tage autark leben könne, die Jolle sei ein offenes Boot. In den 1980er-Jahren hatten Sportbootbesitzer und Angler gemeinsame Sache gemacht und das Projekt Anglerhafen in einer kleinen Bucht im Ortsteil Dorf angestoßen. Heute bietet der Steg des daraus hervorgegangenen Vereins Wassersport Dierhagen 41 Segel- und Motorbooten Liegeplatz. Der Yachtclub dagegen erhält den kleinen Naturhafen in Dändorf weitgehend in Eigenleistung, der knapp 30 Liegeplätze für Vereinsmitglieder und Gastlieger bietet.

Inzwischen ist Beate Kollhoff beim Tonnenbund angekommen und hat eine Audienz beim Bodenkönig. „Kann ich das auch?“ Christian Dencker, auch Tonnenbundvorsitzender, beantwortete die Fragen der Moderatorin diplomatisch. „Vielleicht nach der entsprechenden Anzahl von Reitstunden ... die nehmen wir selbst auch immer mal wieder.“ Und das sind längst nicht die einzigen Vereinsaktivitäten zwischen den Tonnenfesten.

Hilfe für Helfer

Auch Retter brauchen Helfer. Der Feuerwehrverein unterstützt die Freiwillige Feuerwehr und ist offen auch für die Menschen, die etwas tun wollen ohne am aktiven Dienst teilnehmen zu können. Silvio Schacht, Mirco Behrend und Dirk Edlich hatten DVDs und eine „Spendenspritze“ zum Nachfüllen mitgebracht. Schon ziemlich erfolgreich bei der für alle Vereine wichtigen Nachwuchswerbung scheinen der Jugendförderverein und die Pferde am Meer. Sophia Gärlich hat Scheckenstute Fine am Strick und die wiederum Claas „am Haken“. Der ist inzwischen erfahrener Ponyreiter und strahlt: „Bin schon vier Mal geritten!“ Diana Fräsdorf vom Jugendförderverein malt mit der zweijährigen Mathilda. Seit über 20 Jahre gestalten die Mitglieder auch mit Hilfe von Honorarkräften spannende, sportliche und kreative Kinder- und Jugendarbeit vor Ort. Der Schulverein der Grundschule unterstützt außerschulische Bildungsangebote wie Theaterbesuche. Am Samstag sorgte er vor allem mit Kaffee, Kuchen und Knobibrot, Panini und Bruschetta für das leibliche Wohl.

Hier tankt auch „Margarethe“ Kalorien, die in Fischländer Tracht mit selbstgenähtem „Helgoländer“ seit 15 Jahren Gästeführungen macht. „Der Hut wurde auf dem Feld als Sonnenschutz getragen und manchmal auch „Schute“ genannt,“ verrät „Margarethe“, die sich ohne Tracht in Margrid Parr verwandelt und Mitglied im Dörpverein ist. Der hat sich besonders historischen Themen verschrieben. „Geschichte ist ja eher speziell,“ räumt der Vorsitzende Guido Keil ein, doch der Dörpverein hat auch die schöne Pötterie, einen kleinen Kostümverleih oder den Poetenwettbewerb, zu bieten, organisiert Vorträge, Ausstellungen, Adventsfeiern. Mit seinen irdenen Kunstwerken und dem von ihm betreuten Geschichtspfad ist er aus dem Ortsbild kaum noch wegzudenken.

Kommen und Gehen

Mit ihren fröhlichen Tänzen zu live gespielter Musik schaffte das an diesem Nachmittag auch das Folkloreensemble Richard Wossidlo. Tanzende und Musizierende waren aus Ribnitz-Damgarten gekommen und begeisterten rund 200 Gäste auf Stegen und an Ufern. „Es war ein ständiges Kommen und Gehen,“ resümiert May-Britt Neumann, die Vereine seien sehr zufrieden gewesen, haben gute Gespräche führen können. Gut möglich, dass es einen nächsten „Tag der Vereine“ geben wird.

Ach ja, und was macht denn nun die Volkssolidarität? Die 76 Mitglieder starke Ortsgruppe Dierhagen betreut und vertritt die Belange benachteiligter und hilfebedürftiger Menschen und kümmert sich auch tatkräftig um die Verbesserung ihrer Lebensqualität.

Von Susanne Retzlaff