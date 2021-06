Wöpkendorf

Vor 30 Jahren zog Wolfgang Gänger nach Wöpkendorf, raus aus der Großstadt hinein in die ländliche Idylle. Ein Eigenheim-Neubau in Randlage, an einem Acker. Ganz viel Ruhe – außer in der Erntezeit natürlich –, ein unverstellter Blick in die Natur. Das soll sich nun ändern. Auf der Ackerfläche soll ein Solarpark entstehen. Wolfgang Gänger ist damit alles andere als glücklich. „Hier wird gutes Ackerland, welches vom Landwirt bewusst heruntergestuft wird, zweckentfremdet“, so der 66-Jährige.

„Ist das im Sinne des Naturschutzes?“

Grundsätzlich habe er nichts gegen die erneuerbaren Energien. Solarparks sollten seiner Meinung nach jedoch an geeigneter Stelle errichtet werden. Diese in Wöpkendorf vorgesehene Fläche sei ungeeignet.

Der Solarpark sei ein Eingriff in die Natur. Unter anderem habe Gänger hier den streng geschützten Schreiadler beobachten können. Rehe und andere Wildtiere seien hier unterwegs. „Ich bin ein Naturfreund. Ich gehe jeden Tag zehn bis 15 Kilometer spazieren“, sagt der Rentner. „Ist das im Sinne des Naturschutzes?“

Gleichzeitig erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Wöda. Gänger meint, der Betrieb würde die Fläche illegal als Schießstand nutzen, um die Wildtiere zu vergrämen.

Solarparks ohne EEG-Förderung

Zur Erinnerung: In der Gemeinde Dettmannsdorf ist geplant, drei Solarparks zu errichten. Das Bremer Unternehmen Energiekontor AG will hier investieren und zwar ohne Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetz. Erste Abnehmerverträge zwischen der Energiekontor AG und Energieversorgern sind bereits abgeschlossen worden. Auch in Marlow soll ein Solarpark der Energiekontor AG entstehen.

Die Flächen gehören der Wöpkendorfer Agrargesellschaft. Deren Chef Conrad Waydelin hatte zuletzt angegeben, dass sich eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung hier nicht rechnen würde. Deshalb wolle er das Land für die Errichtung von Solarparks verpachten. „Das sind die ertragsschwächsten und sandigsten Böden, die wir haben“, sagt Conrad Waydelin.

„Warum werden wir nicht mitgenommen?“, fragt Wolfgang Gänger. Ihm fehle es an Informationen zu dem Projekt, vor allem zur Rechtmäßigkeit. „Jetzt wohne ich in der Natur, dann wohne ich in einem Gewerbegebiet“, sagt Gänger, der fragt, ob eine Nutzungsänderung einer Fläche so einfach möglich ist. An Bürgermeister Stefan Schmidt habe er sich bereits gewandt, mit einem Brief auch ans Umweltministerium. Ihm gehe es vor allem um Auf- und Erklärung. „Wenn alles rechtens ist, dann ist das so.“

Gesprächsangebot und Mitwirkung

Wahrscheinlich wird es auch so sein. Landwirt Conrad Waydelin hat angekündigt, das Gespräch mit Wolfgang Gänger zu suchen. Mit Stefan Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Dettmannsdorf, habe es nach Aussage von Schmidt ein Gespräch gegeben, das offenbar nicht wirklich zielführend gewesen ist.

Möglichkeiten der Mitwirkung gebe es jedoch ausreichend. So sei Gänger laut Schmidt bei noch keiner Gemeindevertretersitzung zu dem Thema gewesen. Laut Piotr Jankowski, dem Projektkoordinator von der Energiekontor AG, könne sich jedermann im Zuge des Auslegungsverfahrens des Bebauungsplanes dazu äußern. Die erste Runde dazu endete am 11. Juni. Es werde jedoch noch eine erneute Auslegung geben. „Das wäre der sinnvollste Weg“, so Jankowski. Im weiteren Verlauf würde dann abgewogen, ob die Einwände berücksichtigt werden können oder nicht.

Dass es Vergrämungsversuche auf dem Acker gegeben haben soll, weist Conrad Waydelin weit von sich. „Das ist hochgradig verboten“, sagt der Landwirt. Sein Unternehmen sei mit der Jagd in dem Gebiet beauftragt. Es habe im vergangenen Jahr auf dem Gebiet lediglich eine Erntejagd während der Maisernte auf Wildschweine gegeben.

Im Laufe des Verfahrens seien außerdem Umweltexperten beteiligt gewesen. Der Schreiadler werde durch den Solarpark an dieser Stelle nicht beeinträchtigt.

Schutzstreifen als Grünfläche

Der Solarpark nördlich von Wöpkendorf soll auf einer etwa 52 Hektar großen Fläche errichtet werden. Die Anwohner seien auf dem kompletten Weg stets mitgenommen worden, heißt es von allen Beteiligten. So wurden die Planungen angepasst. Das Gebiet sei laut Jankowski zwar in östliche Richtung verschoben worden, weil es ursprünglich Schutzgebiete berührte. Man habe jedoch auf Abstände geachtet. Im Bereich der Wohnbebauung in Wöpkendorf im Bereich der Landesstraße 18/Marlower Straße ist im Bebauungsplan ein Schutzstreifen von 200 Metern zu den Häusern vorgesehen, 100 Meter von der Grenze des B-Plangebietes bis zu den Häusern zuzüglich 100 Meter innerhalb des B-Planes als Grünfläche bis zu der tatsächlichen Fläche für die Solarmodule. Wirklich bebaut werden dürfen auch nur 70 Prozent dieser dann übrig gebliebenen Fläche.

Der Flächennutzungsplan werde derzeit ebenfalls geändert. Die Nutzungsart soll von Landwirtschaftlicher Nutzung zu einem Sonstigen Sondergebiet geändert werden. Eine letzte Hürde auf dem Weg zur Genehmigung hat kürzlich der Landtag aus dem Weg geräumt. Ursprünglich ist es nämlich gar nicht wirklich erlaubt, einfach so auf Ackerflächen Solaranlagen zu bauen. Das ist bzw. war nur in einem 110 Meter breiten Streifen entlang von Autobahnen oder Schienen sowie auf ehemaligen Militärflächen möglich.

Mit einem sogenannten Zielabweichungsverfahren soll es nun möglich sein, auch auf anderen landwirtschaftlichen Flächen Solarparks zu bauen. Dafür wurde ein Kriterienkatalog festgelegt. Das Energieministerium entscheidet dann über die Genehmigung. Bereits vor zwei Monaten hatte die Energiekontor AG laut Piotr Jankowski einen Antrag für ein solches Verfahren eingereicht. Nach der Entscheidung des Landtages wurde dieser Antrag noch einmal überarbeitet und an die neuen Kriterien angepasst. Der Solarpark soll bis zum Jahr 2053 betrieben werden.

Gemeinden erhalten 90 Prozent der Gewerbesteuer

Im Vorfeld hatte es in den Gemeinden Dettmannsdorf und Marlow ausführliche Info- und Diskussionsrunden gegeben. Ein Bestandteil des Projektes ist, dass ein Teil der Pachteinnahmen von der Wöda an Vereine gespendet wird.

Auch in Sachen Gewerbesteuer hat es nach harten Verhandlungen einen Kompromiss gegeben. So einigten sich die Bürgermeister von Dettmannsdorf und Marlow mit der Energiekontor AG drauf, dass 90 Prozent der anfallenden Gewerbesteuern in den Gemeinden gezahlt werden. Laut Gesetz werden für die Kommune, in der der Solarpark steht, 79 Prozent fällig. An die Gemeinde, in der das Betreiberunternehmen seinen Sitz hat, gehen 30 Prozent.

Außerdem sollen bereits ab dem ersten Jahr des Betriebs Gewerbesteuern gezahlt werden, nicht erst Jahre später, wenn die Abschreibungen der Investitionskosten beendet sind.

Von Robert Niemeyer