Lüdershagen

Die Gemeindevertretung von Lüdershagen bei Barth ( Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für einen Solarpark beschlossen. Ein Bebauungsplan ist die planungsrechtliche Voraussetzung für das Vorhaben. Der Beschluss erfolgte ohne Gegenstimme. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage soll auf 90 Hektar Ackerfläche entstehen. Sie ist im Siedlungsbereich „ Grünau“ zwischen den Ortsteilen Lüdershagen und Spoldershagen nördlich der Bundesstraße 105 vorgesehen.

Landwirt stellt Fläche zur Verfügung

Bereits Ende Oktober hatte sich die Gemeindevertretung mit dem Plan der Anumar Solar GmbH aus Ingolstadt beschäftigt, einen Solarpark zu errichten. „Der Eigentümer des Geländes, ein nicht ortsansässiger Landwirt, hatte mit der Photovoltaikfirma aus Bayern verhandelt, die dann den Kontakt zur Gemeinde aufgenommen hat“, erklärte Bürgermeisterin Gerhild Balzer in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Im Gremium waren die Bayern dann auf „keine grundsätzliche Ablehnung“ gestoßen. Nun war Anumar-Solar-Geschäftsführer Andreas Klier zur öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung gekommen, um weitere Fragen zu beantworten.

Anzeige

Unternehmenschef beantwortet Fragen

Der Solarpark sei ein Gewerbebetrieb, erklärte Klier, für den 70 Prozent der anfallenden Gewerbesteuer schon per Gesetz in die Kasse der Gemeinde fließen, in der der Park steht. Wenn man im städtebaulichen Vertrag auch als Firmensitz Lüdershagen vereinbare, bekäme die Gemeinde die gesamte Gewerbesteuer. „Wir haben da keine andere Intuition“, versicherte Klier.

Für die Gemeinde sei das schön, als Bauer jedoch sehe er es kritisch, wenn guter Boden mit Photovoltaikanlagen „gepflastert“ würde, wünschte sich ein Gemeindevertreter sandigeren Grund unter den Park. Andererseits sei es wohl angenehmer, Sonnenenergie sozusagen direkt vom Feld zu ernten, statt sie erst in Energiepflanzen anzubauen, die gespritzt und verstromt werden müssten, erwiderte ein anderer.

Gemeinde würde von Gewerbesteuer profitieren

Im Rahmen der Planung müsse außerdem die Vereinbarkeit mit dem Vogelschutz geprüft werden, heißt es in der Beschlussvorlage, die auch auf geplante Ausgleichsflächen innerhalb des Parkgeländes verweist und, so verriet Klier, 20 der 90 Hektar ausmachen. Üblicherweise würden Solarparks für die Dauer von 35 Jahren geplant, dann würde rückgebaut. Eine Verlängerung erfordere einen Beschluss der Gemeindevertretung, erklärte Klier. Laut Anumar-Firmenprospekt ist für eine Fläche von etwa zehn 10 Hektar mit einem „Gewerbesteueraufkommen von etwa 1 Million Euro während der Gültigkeit des Bebauungsplanes“ zu rechnen.

Das sind die nächsten Schritte

Die nächsten Schritte werden die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit sowie die Erörterung der Planung sein. Die Verlegung der notwendigen Kabeltrassen wird separat verhandelt. Wenn alles planmäßig und ohne Komplikationen verlaufe, könne erfahrungsgemäß in einem bis eineinhalb Jahren mit dem Bau begonnen werden, so Klier.

Von Susanne Retzlaff