Ribnitz-Damgarten

Die Veranstalter des Sommerfestes in Damgarten machen in diesem Jahr aus der Not eine Tugend. Während die Anmeldungen zum mittlerweile 17. Badewannenrennen im Damgartener Hafen in den vergangenen Wochen eher schleppend verliefen, wie Mitorganisator Andreas Gohs mitteilte, sei er nun zwar mit der Zahl der Teilnehmer weitestgehend zufrieden. Mindestens eine Badewanne bleibt jedoch frei. Und aus diesem Grund haben in diesem Jahr mehr oder weniger Außenstehende die Chance, einmal bei dem spritzigen Vergnügen im Damgartener Hafen, das am Sonnabend stattfindet, zu starten. „Wir stellen eine Badewanne Zuschauern zur Verfügung“, teilte Andreas Gohs auf Anfrage mit.

Zur Galerie Bildergalerie zur Einstimmung: So spritzig war das Damgartener Badewannenrennen 2018

Die einsatzbereite Badewanne ist für eine sechsköpfige Besatzung konstruiert. „Eine Gelegenheit für all jene, die kein eigenes Boot haben, aber gerne einmal mitmachen möchten“, so Gohs weiter. Wer starten möchte, kann sich bei ihm unter der Telefonnummer 0170/7671450 melden.

Sieben feste Anmeldungen gibt es für das Badewannenrennen bereits. Die Kameraden der Feuerwehr Damgarten sind sprichwörtlich mit im Boot. Auch die befreundete Feuerwehr aus Fischbeck. Nach dem Elbe-Hochwasser 2013, von dem die Fischbecker besonders getroffen waren, sammelten die Damgartener Feuerwehrleute Spenden für die Sachsen-Anhaltiner. Die beiden Wehren blieben in Kontakt, beim Badewannenrennen gibt es ein Wiedersehen.

Darüber hinaus stellt die Familie um die Brüder Björn und Birk Bischoff wieder drei Boote. Mit dabei sind außerdem die Bernsteinreiter Hirschburg und die Schützenbrüder der Damgartener Schützengilde.

Das Starterfeld sei offen für weitere Teilnehmer. „Wir hatten auch schon fünf zusammengebundene Mülltonnen oder einen geschmückten Traktorreifen am Start. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Überraschungsgast“, so Andreas Gohs.

Rund um das Badewannenrennen steigt am Samstag das Damgartener Sommerfest, veranstaltet von der Damgartener Feuerwehr und der Stadt Ribnitz-Damgarten. Springburg, Ponyreiten, Kutschfahrten und ein Karussell sind unter anderem im Angebot. Außerdem wird auf der Bühne ein buntes Programm (siehe Infokasten) geboten.

Bühnenprogramm beim Damgartener Sommerfest 14.30 Uhr Auftritt der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ 15 Uhr Kinderprogramm mit „Das Gretzo und sein Kinderbuchautor“ 15.45 Uhr Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle 16.30 Uhr Start des 17. Damgartener Badewannenrennens 17 Uhr „Der singende Seemann“, humorvolles, maritimes Programm mit Michael Graeber 18 Uhr Halbfinale und Finale Badewannenrennen 19 Uhr Siegerehrung 20 Uhr Tanz unterm Sternenhimmel mit den DJs Falk und Max

Robert Niemeyer