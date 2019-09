„Sommergäste“ von Barbara Handke aus Barth erschienen

Barth/Leipzig

Im Jahr 2018 debütierte Barbara Handke mit ihrem Roman „Wo ist Norden“ und stellte ihn im Juli im Barther Bibelzentrum vor. Sie erzählt darin facettenreich die Geschichte einer Familie, die es schwer miteinander hat und dennoch viele Augenblicke des Glücks genießen kann.

Mittelpunkt ist im mecklenburgischen Plenskow ein Gutshaus, das sie nach der politischen Wende ein Jahrzehnt aufwendig saniert, eine wertvolle Wandmalerei restaurieren lässt und mit einem Café Lebensfreude in die alten Gemäuer und in das Dorf bringt.

Eigenwilliger Schreibstil

Nun legt Barbara Handke 2019 ihre Erzählung „Sommergäste“ vor. Die Autorin fühlt sich in die Psyche eines sonderbaren jungen Mannes hinein. Sie entwirft somit einen eigenwilligen Schreibstil, der gleich zu Beginn den Leser aufmerken lässt.

Hubert, der Ich-Erzähler, arbeitet bei der Post. „Das heißt ich muss früh aufstehen und habe den ganzen Nachmittag Feierabend.“ Er füttert seine Goldfische und angelt gern. Den Feierabend kann er aber oft nicht genießen, weil ihn die Mutter für Arbeiten im Haus und Garten beansprucht.

Die Mutter führt im Sommer eine Pension Garni am Kolk und hält drei Zimmer für ihre Stammgäste bereit. Dass Hubert anders ist, merkt man schon daran, dass sie den erwachsenen Sohn auffordert: „Hubert, sag den Olbrichts doch Guten Tag.“ Sie kommen zum zehnten Mal nach Flakenort, das nur eine halbe Stunde vom Meer entfernt liegt.

Mutter sucht Schwiegertochter

Hubert beobachtet alles sehr genau, merkt sich die Geburtsdaten und Herkunft der Gäste und führt eine Liste für schwierige Wörter wie „Stiesel, Göttergatte oder habilitiert“. Mutter Therese möchte ihren Sohn versorgt wissen, wenn sie mal nicht mehr ist und sucht für ihn per Annonce nach einer Frau. Hubert fasst zusammen, was er von seiner Mutter erfährt. „Als mein Vater abgehauen ist, hat sie gesoffen und da war sie gerade schwanger. Also mit mir.“

Heiter und emotional

Er konnte sich gar nicht vorstellen, wie seine rechtschaffene Mutter säuft. Sie trank keinen Schnaps, sondern Anislikör. „Sie wollte eine Fehlgeburt, aber später ist sie froh gewesen, als ich geboren wurde und wie niedlich ich gewesen bin! Da hat sie mich geliebt, wie eine Mutter ihr Kind lieben soll.“ Barbara Handke erzählt eine heitere emotionale Geschichte, in der Hubert seine Gefühle kurz zum Ausdruck bringt. „Wie geht es mir schlecht! Wie geht es mir gut.“ Eine Wende deutet sich an, man wird dennoch überrascht, was plötzlich und unerwartet passiert...

Barbara Handke wurde 1976 in Barth am Bodden geboren, lernte Buchhändlerin und studierte Anglistik und Soziologie. Sie war als Lektorin in Verlagen angestellt und arbeitet seit 2011 freiberuflich als Dozentin und Lektorin. Sie lebt in Leipzig.

Die in Leinen gebundene Erzählung hat 143 Seiten und kostet 18 Euro. „Sommergäste“ erschien am 4. September 2019 nun auch als E-Book in der edition überland.

Von Elke Erdmann