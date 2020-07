Sophie Gieselmann genießt ihren Urlaub in Dierhagen

Dierhagen

Sophie Gieselmann aus Werder macht gerade mit ihrer Mutter Urlaub in Dierhagen. „Meine Mutter und ihr Bruder haben in Dierhagen ein Ferienhaus, deshalb bin ich häufiger hier.“ Die Zeit an der Ostsee genießt die 18-Jährige. „Wir sind oft am Strand und laufen bis nach Wustrow. Auch unsere Hündin Lilli genießt das total.“

Am Mittwoch haben Mutter und Tochter einen Abstecher nach Ribnitz-Damgarten gemacht. „Die Stadt ist total süß, die vielen kleinen, bunten Häuser erinnern mich an Werder. Da sieht es so ähnlich aus.“

Die Brandenburgerin hat gerade ihr Abitur gemacht und möchte soziale Arbeit in Berlin studieren. „In den Semesterferien komme ich dann bestimmt häufiger nach Dierhagen. Ich stelle es mir toll vor, hier zu lernen.“ Dass durch die Corona-Pandemie ihre Abifeier und die geplante Abschlussfahrt ausgefallen sind, findet die 18-Jährige schade. „Aber ich möchte mit meinen Freundinnen stattdessen eine Fahrt nach Dierhagen machen.“

Von Anika Wenning