Es ist ein Versuch, um mehr Leute zu einer Impfung gegen das Coronavirus zu bewegen: Am Freitag öffnen die Impfzentren im Landkreis Vorpommern-Rügen bis in den späten Abend. Wer sich spontan die Spritze mit Biontech und Co. geben lassen möchte, erfährt hier wann und wo.