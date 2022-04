Wustrow

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in diesem Jahr endlich wieder das Fischländer Strandgalopprennen statt. Die 19. Ausgabe des spritzigen Spektakels am Ostersamstag gehörte mit 30 Starterinnen und Startern und fast 4000 Zuschauern zu den bisher stärksten Veranstaltungen dieser Art auf Fischland.

„Ein Hauch von Hoppegarten weht durch Wustrow“, flachst Mitorganisator Andreas Völkner einige Minuten bevor die Vorläufe beginnen sollen. Er ist einer der Schiedsrichter und wird sich am Wendeballen 300 Meter strandaufwärts postieren und aufpassen. „Wir sind ja nur Wochenendjockeys. Bei dem Rennen geht es vor allem darum, Spaß zu haben.“

In der Meldestelle, zugleich „Wettbüro“ und Tombola-Zentrale, hadert Olaf Fretwurst noch mit der Computertechnik und noch immer klopfen Reiterinnen und Reiter an, die teilnehmen möchten. „Vorhin waren es noch 25“, hilft Dieter Brennecke, ein „alter Hase“ im Wustrower Rennsport, weiter. „Immer am Seeschlag reiten“, rät er, da sei das Geläuf fest, der tiefere Strandsand koste viel Kraft. „Viel Boden kann man bei der Wendung um den Rundballen gut machen.“ Brennecke muss es wissen, er selbst hat drei Mal den „Großen Preis von Wustrow“ gewonnen.

Gestartet wurde in vier Klassen

Die Technik spielt wieder mit, Fretwurst begrüßt die Gäste, eben habe er das letzte Pony, die Startnummer 30, eingetragen. Damit gehört das 19. Fischländer Strandgalopprennen zu den teilnahmestärksten. Gestartet wird in vier „Klassen“, elf Ponys bis 1,40 Meter sind dabei, elf Kleinpferde bis 1,60 Meter, fünf Großpferde und drei Kaltblüter.

In den Vorläufen gehen je zwei oder drei Reiterinnen und Reiter in die Bahn, etwa 300 Meter ist der Wendeballen von der Startglocke entfernt, Hauptsache rum und zurück Richtung Seebrücke, durch tiefen Sand oder flaches Wasser, im gestreckten Galopp oder mit gebremstem Schaum, rechts oder links vorbei, das entscheiden – meistens – die Reiterinnen und Reiter. Wer im Ziel vorne ist, kommt eine Runde weiter, so geht es bis zum Finale.

Esther und Karla Heup. Karla war mit sechs Jahren jüngste Teilnehmerin. Quelle: Susanne Retzlaff

Siegerinnen vieler Herzen wurden die Kleinsten, Ophelia Gutzeit auf Prinzessin und Karla Heup, mit sechs Jahren jüngste Teilnehmerin, auf Popcorn bestritten ihre Vorläufe souverän und belegten am Ende Platz fünf und vier. Mit richtig schnellen Kopf-an-Kopf-Rennen, spritzigen Abkürzungen durch die See und spektakulärer Akrobatik begeisterten viele Teilnehmende das Publikum, das sie fachkundig, fair und freundlich immer wieder lautstark anfeuerte.

Schließlich gewann bei den Ponyreiterinnen Hedi Reuter, die ihre sämtlichen Rennen als einzige ohne Sattel bestritt. Die Siegerin auf dem Kleinpferderücken, Candy Wilhelm, lieferte sich mit ihren Mitbewerberinnen richtig schnelle Rennen ebenso wie Doreen Reuter, die die Großpferdeprüfung für sich entschied. Hähne im Osterkorb der Strandgalopper waren Frank Mangold (Platz 3) und Olaf Gutzeit (Platz 1), die am Ende mit Esther-Marie Schilling (Platz 2) ihre Kaltblüter übers Geläuf donnern ließen.

Keine schweren Stürze und viele begeisterte Gäste – ein toller Start in die Saison, sind sich Veranstalter und Kurverwaltung einig.

Von Susanne Retzlaff