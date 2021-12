Ribnitz-Damgarten

1831 schwappte die Cholera-Epidemie von Indien nach Russland und Polen über. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man mit ihr auch in Mecklenburg zu tun bekommt. Großherzog Friedrich Franz I. reagierte deshalb prompt. Bereits am 12. Juni 1831 wurden in allen mecklenburgischen Zeitungen allgemeine Verhaltensregeln veröffentlicht. Am 4. Juli folgten Anweisungen zum Reise- und Warenverkehr, zu Quarantänemaßnahmen und Gesundheitsattesten.

Schon Anfang Juni waren die ersten Soldaten in Ribnitz und den umliegenden Orten eingetroffen, um Posten entlang der mecklenburgisch-preußischen Grenze zu errichten. Am 15. August wurde dem Ribnitzer Bürgermeister dann ein Befehl zugestellt, dass ab sofort der Pass vor Damgarten neben Tribsees der einzig erlaubte Grenzübertritt der Region sei. Dort hatten die aus Preußen/Pommern ankommenden Reisenden ihren vorherigen Aufenthalt nachzuweisen. Wer aus infizierten oder verdächtigen Orten kam, musste für 20 beziehungsweise zehn Tage in Quarantäne.

Das, was uns Heutigen im Corona-Jahr 2 ziemlich vertraut klingt, ist in einem Beitrag von Jana Behnke nachzulesen, der im neuen Heft der „Passgänge – diesseits und jenseits der Recknitz“ erschienen ist. Es ist mittlerweile das Fünfte, das der Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte Ribnitz-Damgarten herausgegeben hat. Das Heft bietet viele neue Einblicke in die Stadtgeschichte von Ribnitz und Damgarten.

Fahrt mit Damgartener Schiff inspirierte Richard Wagner

Zum Beispiel erfahren die Leserinnen und Leser in einem Beitrag von Mario Vetter, welche Verbindung es zwischen Richard Wagner und der 1830 in der Dierlingschen Werft Damgarten gebauten Galeasse „Thetis“ gab. So viel sei an dieser Stelle verraten: Mit dem Zweimaster floh der weltberühmte Komponist, der wieder einmal völlig überschuldet war, gemeinsam mit seiner Frau im August 1839 aus dem ostpreußischen Pillau in die britische Metropole London.

Im Skagerrak, dem berüchtigten Seegebiet zwischen Dänemark und Norwegen, geriet das Schiff in einen schweren Sturm. Dieses Erlebnis inspirierte Richard Wagner zu seiner Musik für seine weltbekannte Oper „Der fliegende Holländer“, die 1843 uraufgeführt wurde. Ein Modell der „Thetis“ ist übrigens in der Ribnitzer Grenzland-Ausstellung im Sonderausstellungsraum des Bernsteinmuseums zu sehen.

Weißrussinnen wurden im Zweiten Weltkrieg in Pütnitz ausgebildet

In die Zeit des Zweiten Weltkrieges, genauer in die Jahre 1944/45, nimmt Jan Berg die Leserinnen und Leser mit. Er greift ein bisher in der lokalen Geschichtsforschung überhaupt noch nicht behandeltes Thema auf, nämlich die Ausbildung von weißrussischen Mädchen und Frauen zu Luftwaffenhelferinnen und Krankenschwestern im Pütnitzer Hauptlager. Grundlage des Aufsatzes bilden zahlreiche Briefe weißrussischer Frauen, die der Autor in den Arolsen Archives, International Center of Nazi Persecution, Bad Arolsen entdecken konnte. Sie geben tiefe Einblicke in die Gefühlswelten der Frauen und Mädchen sowie in deren Lageralltag.

Besonders spannend dürfte für so manchen Ribnitzer und Damgartener der Beitrag von Herbert Kammel sein. Dieser führt nämlich in deren Kinder- und Jugendzeit Mitte der 1950er bis Anfang 1960. Und da war an warmen Tagen besonders das Springen vom Stahlgerüst der Passbrücke in die Recknitz beliebt. Ganz Mutige wagten Sprünge aus einer Höhe von sieben bis acht Metern. Da der Autor mehrere Zeitzeugen zu Wort kommen lässt, entsteht ein sehr abwechslungsreiches Bild über diese Episode.

Wer möchte, der kann auch einen Blick durch die Kamera des Ribnitzer Fotografen Otto Ahrens auf den Festumzug anlässlich des Ribnitzer Stadtjubiläums 1933 werfen. Die zentrale Festwoche fand vom 8. bis 16. Juli statt. Autor Axel Attula präsentiert nicht nur zahlreiche Aufnahmen, sondern gibt auch einen Überblick über die einzelnen Veranstaltungen der Festwoche.

Erstmals „Storys up Platt“

Besonders erfreulich: Erstmals wurden „Storys up Platt“ in die Heftreihe des Freundeskreises Kloster- und Stadtgeschichte aufgenommen. Sie stammen aus der Feder von Hans-Otto Schröder aus Damgarten. Er gehört übrigens zu den wenigen Menschen, die von sich sagen können, dass sie mit Recknitz-Wasser getauft wurden. Das hatte einen guten Grund, denn schließlich erblickte er 1948 im Passgehöft – und damit nur wenige Meter vom Fluss entfernt – das Licht der Welt.

Erhältlich ist das Heft für 12,50 Euro derzeit im Geschäft von Imke Tredop in der Langen Straße 56 Ribnitz zu den normalen Öffnungszeiten. Nach der Weihnachtspause öffnet es wieder am 29. Dezember.

Von Edwin Sternkiker