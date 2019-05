Saal

Die Teile auf der Palette neben der Pumpe dürfen sich nicht berühren, jedes hat seinen festen Platz. Auf den Zentimeter genau haben die Wettkampfgruppen ihre sorgfältig gewickelten Schläuche auf die Position des Verteilers ausgerichtet und das Strahlrohr drapiert. „Da hat jede Wettkampfgruppe ihr eigenes System“, erläutert Feuerwehrsprecher Berthold Moog. Nun warten sieben Kameraden in Einsatzkleidung mit den Stiefelspitzen an der Startlinie auf den Knall der Klappe. „Mein Kommando gilt!“ Sie stürmen auf das Arrangement zu, bremsen ab, jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Kuppeln, klack-klack, das dicke A-Rohr in den Wassertank tunken, platsch, die Pumpe brummt.

Zugleich läuft der Sprint mit den verkuppelten Schläuchen, nach drei B-Längen auf zwei mal zwei C-Längen aufteilen, 79 Meter im Wettlauf mit dem Wasser, das begonnen hat, die Schläuche zu füllen, die würden dann sehr schwer, erklärt Moog. An den Strahlrohren, mit denen die Ziele vom Podest gespritzt werden, sollten die Kameraden stabil stehen, besser knien, denn der Rückschlag kann umwerfend sein. Dann müssen nur noch die beiden Dosen fallen.

Beim „ Löschangriff nass“ zählt jede Sekunde

Der „ Löschangriff nass“ ist die Königsdisziplin der Feuerwehrwettkämpfe, in der es sogar Weltmeisterschaften gibt, verrät Moog. An denen nehmen aber eher Hochleistungssportler als Feuerwehrleute teil. Aber auch auf Amtsebene kommt es dank der neuen Hochleistungspumpen inzwischen auf die Sekunde an, das demonstrierten am Samstag die Wettkampfgruppen der Wehren aus den Ämtern Barth und Ribnitz-Damgarten auf dem Sportplatz in Saal. Dort hatten Amtsvorsteherin Christel Kranz, Stadtpräsidentin Kathrin Meyer, Bürgermeister Frank Ilchmann (alle Ribnitz-Damgarten), Barths Amtsvorsteher Christian Haß und Saals Bürgermeister Wolfgang Pierson sowie die Amtswehrführer Dirk Scholwin und Falk Matthies rund 400 Schaulustige und Teilnehmer begrüßt, besonders das Team aus Polen, dessen Aufenthalt von der Pomerania (Interreg) unterstützt wurde. Saals Partnerwehr aus Biesiekierz startete außer Konkurrenz, auch weil sie ein anderes System beim Löschangriff anwendet. „Sie kuppeln nicht auf der Palette, sondern rollen ihre Schläuche aus“, erläutert Moog.

Wasser marsch: Auch die Mitglieder der Jugendmannschaften legten sich beim Amtsfeuerwehrtag in Saal ins Zeug. Quelle: Susanne Retzlaff

„Zieh, zieh, zieh“, hörte man immer wieder die Zuschauer. Sie feuerten lautstark den hochmotvierten Nachwuchs bei seiner Jugendstafette mit Kuppeln, Knotenbahn, Hindernis, Handdruckspritze und Löschangriff an. Die Jugendwehren des Amtes Ribnitz-Damgarten erhielten als kleines Extra eine „Sani-Tasche“, spendiert von den Apotheken der Bernsteinstadt. Klar, dass Finn Ole Behr sich auch schon einmal den Helm aufgesetzt hat. Der sechsjährige Ribnitzer ist familiär „vorbelastet“, Vater, Onkel und Opa sind dabei. Er kann es kaum abwarten, bis er mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr darf. Das Spritzen mit Wasser findet er besonders toll. Yasmina (8) überlegt noch, Madeleine (25) und Mama Adriana Behr (44) lassen möglichst keinen Feuerwehrtag aus, um ihre Gruppe anzufeuern: „Wetter, Stimmung, Organisation gut, das macht Spaß!“

Aus Damgarten waren Christine und Klaus Thielecke, Rentner und Radfahrer aus Leidenschaft, eher zufällig beim Feuerwehrtag gelandet. Sie waren begeistert: „Toll, dass es so viele Freiwillige gibt, die uns im Notfall helfen. Schön, dass auch so viele Jugendliche dabei sind.“

Ergebnisse

Löschangriff „nass“ Amt Ribnitz-Damgarten: 1. Pantlitz 23,38s , 2. Klockenhagen 24,45s , 3. Ribnitz 24,61s

Löschangriff „nass“ Amt Barth 1. Divitz-Spoldershagen 28,21s , 2. Saal-Hessenburg 28,60s , 3. Hermannshof-Saal 30,48s

Knotenbahn: 1. Pantitz I 39,16s , 2. Klockenhagen II 39,16s ,3. Pantlitz II 41,38s

Knotenbahn U16: 1. ADAPS ( Ahrenshagen, Daskow, Altenwillershagen, Pantlitz und Semlow), 2. Klockenhagen, 3. ADAPS

Jugendfeuerwehrstafette: 1. Klockenhagen 1:55min, 2. ADAPS 2:09min , 3. Ribnitz 2:10min

Susanne Retzlaff