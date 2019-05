Trinwillershagen

Der Kleinbus steht schon beim SV Rot-Weiß Trinwillershagen vor der Tür und ist vor allem am Wochenende im Dauereinsatz, da kam die Spende von der Sparkasse Vorpommern gerade recht. Am Dienstag überreichten Kundenberaterin Kerstin Schwiedeps und der Leiter der Sparkassen-Filiale in Barth, Holger Kelm, dem Sponsorenbeauftragten des Sportvereins, Manfred Plötz, symbolisch einen Scheck über 5000 Euro. Das Geld stammt aus Mitteln des PS-Zweckertrages.

„Wir haben rund 300 Mitglieder und haben neben dem Fußball auch zahlreiche andere Abteilungen, wie Tischtennis, Kraftsport und Gymnastik. Mit dem Bus fahren wir unter anderen zu Auswärtsspielen oder holen die Kinder zum Training ab. Am Wochenende ist er immer auf Achse“, berichtet Manfred Plötz, der sich sichtlich über die Spende freute. Der alte Bus musste ausrangiert werden, da die Reparaturen zu teuer geworden seien, erklärte der Sponsorenbeauftragte.

Die genaue Höhe der Spende blieb bis zuletzt ein Geheimnis und so war dem Sponsorenbeauftragten des SV Rot-Weiß Trinwillershagen die Überraschung anzusehen, als er den Scheck in der Hand hielt.

Zweimal im Jahr vergibt die Sparkasse Vorpommern die PS-Erlöse als Spenden für gemeinnützige ehrenamtliche Arbeit. Zuletzt wurde in dee Region die Kindertagesstätte „Knirpsenland“ in Trinwillershagen unterstützt, die dringend einen neuen Zaun für ihr Außengelände benötigten. „Wir freuen uns, wenn wir den Vereinen und Einrichtungen in der Region helfen können“, sagte Holger Kelm.

Anika Wennig