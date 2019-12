Sparkasse unterstützt Kompetenzzentrum „Kiek in“

Ribnitz-Damgarten

„Eigentlich steckt das Ganze ja noch in den Kinderschuhen. Aber es ist Wahnsinn, was hier schon entstanden ist“, sagte Rico Backhaus, Leiter der Sparkassen-Filiale Ribnitz-Damgarten, als er am Dienstag das Kompetenzzentrum „Kiek in“ in der Kleinen Fischergasse in Ribnitz besuchte. Die Sparkasse unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Backhaus übergab einen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Jasmin Enkelmann und Karina Zimmermann, Geschäftsführerinnen des „Kiek in“. „Vielen Dank für die Unterstützung. Jeder Cent hilft uns weiter“, sagt Jasmin Enkelmann.

Die OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten sammelt Spenden für den Aufbau eines „Wohlfühlecks“ in den Räumen des ehemaligen Restaurants in der Kleinen Fischergasse. Hier soll ein Treffpunkt für Jedermann entstehen, zu Kaffee trinken und Kuchen essen und zum Klönen. Auch sollen Kurse angeboten werden.

Auf dem OZ-Spendenkonto sind ebenfalls weiter Spenden eingegangen. Unter anderem sind bei der Weihnachtsbaumaktion der Ribnitz-Damgartener Stadtforst am Wochenende 283 Euro zusammengekommen.

Gespendet haben außerdem: Helga und Siegfried Pust, 20 Euro; Birgit und Michael Zimmermann, 20 Euro; Christa Barnbeck, 20 Euro; Erika und Ernst Erdmann, 10 Euro; Margrit und Gerhard Kornack, 20 Euro; Kerstin Walter, 20 Euro; Christina und Hans-Joachim Westendorf, 50 Euro; Siegrid und Rainer Muth, 20 Euro; Petra Himmelreich, 20 Euro; Regina und Rolf Günther, 100 Euro; Bärbel und Jürgen Kürsten, 15 Euro; Petra und Uwe Ballandat, 50 Euro; Hannelore Leipold, 20 Euro; Gisela Knütter, 20 Euro; Norbert Krähe, 15 Euro, Hildegard Stolt, 10 Euro; Heidemarie Albrecht, 10 Euro; Dagmar und Werner Kollwitz, 10 Euro; Lydia und Rudolf Lang, 20 Euro; Helga und Karl Bellin, 20 Euro; Heidemarie Wendland, 30 Euro; Ralf Frenzel, 25 Euro; Eva-Marie Range, 25 Euro; Veronika und Ingo Diekmann, 20 Euro; Elli Bergelt, 20 Euro.

Allen Spendern herzlichen Dank!

Das Spendenkonto:

Empfänger: Kompetenzzentrum „Kiek in“ IBAN: DE88 1505 0500 0112 2475 71 BIC: NOLADE21GRW Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion

Von Robert Niemeyer