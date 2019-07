Barth

Als Ulrich Zeh sich die Skizze des Barther Architekten Daniel Brand vom Speicher II am Barther Osthafen vor Kurzem noch einmal anschaute und mit der Realität verglich, war er baff. „Der Umbau ist heute in einem Stadium, das der Skizze fast entspricht“, sagt der Inhaber des Barther Vermessungsbüros. „Das ist schon eine Leistung“, lobt der Vermessungsingenieur die Arbeit des Architekten.

Ein Bild der Skizze, die aus dem Jahr 2012 stammt, hat Ulrich Zeh 2013 in einem Kalender veröffentlicht, der noch immer in seinem Büro hängt. „In diesem Kalender habe ich Arbeiten von Architekten und Baubetrieben aus der Region veröffentlicht, um zu zeigen, dass es in der Region genügend Fachleute gibt, die sehr gute Arbeit leisten.“ Die 250 Kalender verteilte er an Kunden in der gesamten Region.

Dass ein erster Entwurf der Realität so sehr ähnle, ist auch aus Sicht des Architekten Daniel Brand nicht selbstverständlich und sei ein Verdienst aller am Bau Beteiligten sowie des Investors. „Es ist schön, zu sehen, dass es bis auf ein paar kleine Details wirklich genauso umgesetzt wurde.“ Denn häufig komme es vor, dass Planung und Realität am Ende dann doch weit auseinanderliegen.

Licht ins Dunkle

Als der Barther den Auftrag erhielt, die Bauantragsplanung für das Projekt „Speicher II“ zu übernehmen, habe er vor einer Herausforderung gestanden. Der ehemalige Getreidespeicher sollte zu einer Appartementgebäude umgebaut werden. „Die größte Schwierigkeit war die Tiefe des Baukörpers. Da Licht reinzubekommen, war eine Herausforderung. Es war früher nunmal ein reiner Industriebau, ein Speichersilo“, meint Daniel Brand.

Und da der alte Speicher unter Denkmalschutz steht, gab es klare Vorgaben von der Denkmalschutzbehörde und es durfte so wenig wie möglich verändert werden. Während der hintere Teil des Gebäudes (vom Wasser aus gesehen) bereits 1890 entstand und zunächst eine Dampfmühle war, wurde der vordere Teil aus dem Jahr 1923 dazugebaut und diente als reines Getreidesilo. „Es war schwierig hier Grundrisse für die Appartements hinzubekommen“, erklärt Daniel Brand. Bei den Balkonen sei darauf geachtet worden, dass es eine Lücke zwischen Balkon und Fassade gibt. „Das Neue sollte sich ganz klar von dem Alten absetzen. Es sollte eine klare optische Trennung zu der Fassade geben“, erklärt der Architekt. Im alten Gebäudeteil folgte man ebenfalls dem Vorschlag des Architekten, baute lediglich neue Fenster hinein, arbeitet die alten eisernen Sprossen auf und baute diese wieder ein.

Appartement statt Skybar

Und auch kleine Details seien eins zu eins umgesetzt worden. So plante Daniel Brandt an der Verladebrücke eine Treppe als Notausgang. „Das war gar nicht so einfach, weil der Platz dort sehr begrenzt ist. Ich war erstaunt, als ich vor Kurzem gesehen habe, dass das jetzt genauso aussieht“, erklärt der Fachmann. Doch eine Änderung gebe es dennoch. So hatte der Architekt in dem Raum an der Verladebrücke eine „Skybar“ mit Blick aufs Wasser geplant, die durch die Brücke mit dem Restaurant, das über zwei Etagen gehen sollte, verbunden sein sollte. Stattdessen wird hier allerdings ein Appartement entstehen und das Restaurant befindet sich nur im Erdgeschoss.

Die Umbauarbeiten des ehemaligen Getreidespeichers hatten Mitte 2016 begonnen. Im Speicher entstehen insgesamt 72 Ferienappartements unterschiedlicher Größen sowie ein Restaurant. Wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz auf OZ-Nachfrage erklärte, sollen die Arbeiten im Spätherbst abgeschlossen sein. Ein neunmonatiger Baustopp, der von den Behörden unter anderem wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls verhängt worden war, hatte die Arbeiten verzögert.

Anika Wenning