Spektakel für Urlauber: Viele Hirsche zwischen Ahrenshoop und Born

Ahrenshoop/Born

Fünf Hirsche in Begleitung eines weiblichen Tieres queren die Wiesen zwischen Born und Ahrenshoop. Was für Urlauber zuweilen ein regelrechtes Spektakel ist, gehört für Einheimische zu einem fast alltäglichen Anblick. Das Rotwild ist in dem Bereich häufig zu sehen, wenn auch meist in kleineren Gruppen.

Vor allem abends kommen die stattlichen Tiere in schöner Regelmäßigkeit aus dem Wald und stehen dann auf den Wiesen nahe des Großparkplatzes beziehungsweise auf dem Werre-Polder. Diese Gruppe war zielstrebig in Richtung Nationalparkwald unterwegs, durchquerte mehrere Gräben, bevor sie zwischen dem Bäumen verschwand.

Von Timo Richter