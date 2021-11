Spiel, Sport und Spaß in Barth: Das bietet der neue Spielplatz am Bleicherwall

Barth

Gespannt dürfen die Barther sein. Am Bleicherwall, wo seit geraumer Zeit eine Grünfläche eingezäunt ist, wird endlich der lang ersehnte Spielplatz gebaut – ein Generationenspielplatz, der schon fast als Outdoor-Spiel- und Sportpark bezeichnet werden kann.

„Fertigstellung realistisch in den nächsten Monaten erwartbar“

Zahlreiche Diskussionen hat es um dieses Vorhaben gegeben, weil es Stadtvertretung und Bürger nicht schnell genug ging. Immer schon zog es Familien an den Bleicherwall zum Spielen. Doch musste der Vorgänger-Spielplatz im Zusammenhang mit dem Bau der Altstadtumfahrung weichen. Seit 2019 ist die westliche Umfahrung fertig. Aber von einem Spielplatz ist auch zwei Jahre später nichts zu sehen als die eingezäunte Fläche – die bestgesicherte Grünfläche, wie sie einige Barther nannten.

Im kommenden Monat soll es nun aber tatsächlich losgehen mit dem Bau, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig mitteilt. Spiel und Spaß auf einer Fläche von rund 2100 Quadratmetern soll dann schon bald möglich sein. „Die Fertigstellung ist realistisch in den nächsten Monaten erwartbar, wie uns die bauausführende Firma Rostocker Galabau GmbH mitgeteilt hat“, berichtet Hellwig. Die Spielgeräte seien bestellt, ebenfalls von der Rostocker Firma, und würden Anfang Dezember geliefert werden. „Dann wird unverzüglich mit dem Aufbau der Geräte begonnen“, informiert der Bürgermeister über die Bauablaufplanung.

So sollen die Spielgeräte angeordnet werden. Quelle: Stadt Barth

Rund 200 000 Euro betragen die Gesamtkosten. „Wir haben uns auf eine 90prozentige Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur, Regionalmanagement, Kooperationsnetzwerke, Innovationscluster, Regionalbudget und Experimentierklausel beworben“, erzählt Hellwig. Eine schriftliche Bewilligung liegt aber noch nicht vor. Lediglich die Förderfähigkeit ist bislang durch das Land bestätigt worden.

Das aber dürfte den Familien in Barth aber so ziemlich egal sein. Spätestens ab kommendem Frühjahr können wohl Jung und Alt sich dann am Bleicherwall spielen, sich sportlich betätigen oder von einer Bank aus einfach dem Treiben auf dem Spielplatz zusehen.

Von Sandkasten bis Kardiogerät

13 Geräte, darunter die Klassiker wie Schaukeln und Sandkasten, die für ganz unterschiedliche Alters- und Aktivitätsgruppen geeignet sind, sind geplant. „Die jüngsten unter den Nutzern können zwei Jahre alt sein. Aber auch bis ins hohe Alter kann man auf diesem Generationenspielplatz seine Freizeit angenehm, anregend und gemeinsam verbringen“, teilt der Bürgermeister mit.

Das Highlight dürfte die bunte Kletternetz-Pyramide werden. Etwa fünf Meter hoch lädt sie Kinder ab etwa vier Jahren zum grenzenlosen Klettern ein. Derartige Klettermöglichkeiten sollen Koordination und Muskulatur trainieren sowie den Gleichgewichtssinn schulen.

Die wohl bestbewachteste Rasenfläche in Barth. Auf diesem Areal am Bleicherwall soll ein Spielplatz entstehen. Geplant ist dies schon seit Jahren Quelle: Anja Krüger

Viel Spaß, neben Hüpfsteinen und Trampolin, verspricht auch auch das Drehspiel „Supernova“ – ein Drehspielgerät für Kinder ab sechs Jahren, das aus einem schräg gestellten Ring besteht. Wenn die Kinder auf dem Ring balancieren, dreht die Supernova sich mit.

Wohl eher für die ältere Generation und für Erwachsene interessant dürfte der nordwestliche Teil des Spielplatzes werden – ein Outdoor-Fitnessstudio mit mehrere Workout- und Kardiogeräten. Neben einer Reck-Streckbank-Kombination wird es dort Stepphocker und Barren für die körperliche Betätigung geben.

Wer es eher mit dem Denksport hält: Mit einem Schachbrett wird es auf dem Spielplatz am Bleicherwall sogar etwas für die geistige Betätigung an der frischen Luft geben.

Mit Vineta-Konzept noch mehr mehr Pepp

Wie der Bürgermeister informiert, ist es mit dem Aufbau der Spielgeräte aber noch nicht getan. „In einem zweiten Teil wird – nach Vorliegen der Bewilligung der genannten Fördermittel – eine ’Vineta-Ausgestaltung des Spielplatzes erfolgen können“, berichtet er. Mit einzelnen Gestaltungselementen solle der Spielplatz dann inhaltlich mit dem Vineta-Bürgerhaus verknüpft werden.

Von Anja Krüger