Born

Der Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born, Mathias Löttge, hat der Gruppierung um den Bürgermeisterkandidaten Klaus-Dieter Holtz den Rücken gekehrt. Der 61-Jährige hat eigenen Worten zufolge eine andere Vorstellung von Politik. Künftig wird Mathias Löttge mit dem CDU-Vertreter in der Gemeindevertretung, Niklas Ziemann (19), eine Zählgemeinschaft eingehen. Heute findet die konstituierende Zusammenkunft der Borner Gemeindevertretung statt. Beginn ist um 18 Uhr im Borner Hof.

Im Wahlkampf habe er noch einiges mitgemacht, sagt Mathias Löttge jetzt. Doch schon am Wahltag am 26. Mai selbst habe er an von Mitgliedern der Wählergemeinschaft angezettelten Aktionen gezweifelt. An jenem Tag stand das Amt Darß/Fischland den ganzen Tag lang unter Beobachtung, Mitarbeiter, die Unterlagen in Wahllokale fuhren, wurden verfolgt (die OZ berichtete). „Die permanente Unterstellung von Wahlbetrug war nicht akzeptabel“, wie Mathias Löttge nun selbstkritisch eingesteht. Was mit den Mitarbeitern des Amtes getan wurde, „gehört sich nicht“.

Demokratischer Anstand?

Auch die kurz vor der Wahl über die Facebook-Gemeinschaft Tatort Born aufgemachten Vermutungen, es werde möglicherweise eine Manipulation der Wahl vorbereitet, und der Bezug zur Wahl vor fünf Jahren, stießen Mathias Löttge sauer auf. Damals wurde keine Klage erhoben, es gibt kein Urteil, also sollte das endlich auch einmal akzeptiert werden, so Löttge.

Nächstes Erlebnis, das den künftigen Gemeindevertreter in Erinnerung ist, ist die Auszählung der Stimmen im Borner Hof. Zum „demokratischen Anstand“ gehört es laut Löttge dazu, dass der Unterlegene dem Wahlgewinner gratuliert. Gar nicht gehe es, die Auszählung kurz vor dem Ende zu verlassen, wie es Vertreter der Wählergemeinschaften Unsere Heimat Born, aber auch der Borner Alternative getan haben.

Sachlichkeit und Rechtsstaatlichkeit sind die Schlagworte, die Mathias Löttge auch im Wahlkampf stets im Munde hatte. Auch die Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born hatte eine sachliche Auseinandersetzung auf dem kommunalpolitischen Parkett im Programm. Das Fass zum Überlaufen hatte zuletzt ein Beitrag auf der anonym betriebenen Facebook-Gemeinschaft Tatort Born im Zusammenhang mit einem Urteil zum Neubau eines Gebäudes neben der Tankstelle gebracht. Das ist „schlechter Politikstil“, so Mathias Löttge, und rückt die Urheber der Seite damit klar in die Nähe der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born.

Zählgemeinschaft

Die Vorsitzende der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born und Lebensgefährtin des Scharmberg-Kontrahenten Klaus-Dieter Holtz, Jana Semmler, wird in dem Boddendorf wenigstens als Miturheberin der Beiträge gehandelt. Eine Stellungnahme seitens der Wählergemeinschaft ist schriftlich angefragt, liegt aber noch nicht vor.

Mit dem gerade erst 19-jährigen Niklas Ziemann von der CDU will Mathias Löttge künftig eine Zählgemeinschaft bilden. Im Vorfeld seiner Entscheidung hat der „alte Hase“ in Kommunal- und Kreispolitik die Möglichkeiten sondiert. Keinesfalls wollte sich der 61-Jährige an eine Wählergemeinschaft binden. Nun kann er wie ein „freies Radikal in der Chemie“ zusammen mit Niklas Ziemann für wechselnde Mehrheiten in der Borner Gemeindevertretung sorgen.

Der Politik-Neuling sieht mit den Zielen Mathias Löttges eine große Schnittmenge. Vor allem solle eine sachliche Auseinandersetzung in der Gemeindevertretung und deren Ausschüssen erfolgen. Als zweiköpfige Zählgemeinschaft können Löttge und Ziemann auch Ansprüche für eine Beteiligung in den Gremien anmelden. Vor allem Löttge fürchtete Druck auf Niklas Ziemann vonseiten der Wählergemeinschaften. Die Zählgemeinschaft, betont Niklas Ziemann, wolle sich ausschließlich für eine positive Entwicklung Borns einsetzen, ein bestimmtes Abstimmungsverhalten sei nicht verabredet.

Timo Richter