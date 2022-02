Sportpalast wird abgerissen: Was wird aus der Kegelbahn?

Ribnitz-Damgarten

Es ist das Thema in Ribnitz-Damgarten seit Mittwochmorgen. Autos in der Damgartener Chaussee stoppten, Fußgänger zogen ihre Smartphones aus der Tasche, um Fotos zu schießen. Am Mittwoch löste sich eine Ära in Staub und Geröll auf: Der Sportpalast wird abgerissen, Für einige völlig überraschend, tatsächlich wird der altehrwürdige Party-Tempel auch früher als geplant verschwinden. Grund sind die Entwicklungen der vergangenen Wochen.

Risiko für Wohnbauprojekt?

„Ich hätte das liebend gern bis zum Schluss so gemacht, wie geplant“, sagt Michael Bienk auf Nachfrage. Bienk ist Eigentümer der Immobilie und wollte den Sportpalast eigentlich länger stehen lassen. Doch nachdem zuletzt die Denkmalbehörde ins Spiel gebracht wurde, hatte Bienk offenbar keinen anderen Weg gesehen. Er und seine Partner wollten mit Blick auf sein eigentliches Investitionsprojekt an der Stelle kein Risiko eingehen.

Seit Mittwoch wird der Sportpalast in Ribnitz-Damgarten abgerissen. Quelle: Robert Niemeyer

Bienk plant den Bau zweier Wohnhäuser, eingegliedert in die Entwicklung des gesamten Geländes. Auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Kreisverwaltung will die Ribnitz-Damgartener Gebäudewirtschaft ein Wohngebiet entwickeln. Der Eigentümer des Sportpalast-Grundstücks ist hier Projektpartner.

Bis wirklich gebaut wird, vergeht allerdings noch mindestens ein Jahr. In diesem einen Jahr sollte der Sportpalast eigentlich stehen bleiben und sogar genutzt werden, und zwar durch die Kegelsparte des Ribnitzer Sportvereins. Auch sollten im Zuge einer Abschiedstour mehrere Partys dort stattfinden. Daraus wird jetzt nichts.

Denn vor etwa drei Wochen wurde die Denkmalschutzbehörde ins Spiel gebracht. Die Idee: Der Sportpalast bzw. der Teil des alten Schützenhauses könnte möglicherweise unter Denkmalschutz gestellt werden. Ausdrücklich war damals von einer Prüfung gesprochen worden. Zwischen Bienk und der Behörde hatte es seitdem jedoch keinen Kontakt gegeben. Auch nicht zwischen dem RSV-Präsidenten Horst Schacht und Bienk. Schacht hatte die Idee des Denkmalschutzes ins Spiel gebracht. Er selbst wollte zu dem Abriss auf Anfrage nichts weiter sagen. Für den Kegelsport sei es schade. Er hoffe auf ein Gespräch mit dem Eigentümer, um vielleicht die Kegelanlage zu retten.

Auf Nachfrage gab der an, dass auch diese abgerissen wird, und zwar komplett. Daran änderte auch der Vermittlungsversuch der Stadtverwaltung durch Bauamtsleiter Heiko Körner nichts. „Es ist bedauerlich, dass es sich so entwickelt hat“, sagte dessen Vorgesetzter, Bürgermeister Thomas Huth.

Ursprünglich war die Idee, dass die RSV-Kegler die Bahn so lange nutzen können, bis der Sportpalast nächstes Jahr abgerissen wird. Auch war angedacht, dass Bienk den Keglern die Kegelanlage für einen symbolischen Euro verkauft. Sie sollte ausgebaut und in ein anderes Gebäude eingebaut werden. In der letzten Stadtvertretersitzung wurde beschlossen, dass ein Gebäude gesucht werden soll. Auch Michael Bienk hatte angeboten, bei der Suche nach einem Ort zu helfen.

Abriss ist genehmigungsfrei

Nun stattdessen der Abriss des Sportpalasts und wohl auch das Ende der Kegelbahn. Rechtlich sei das Ganze sauber. Die Genehmigungsbehörde beim Landkreis sei informiert worden. Laut deren Antwort sei der Abriss genehmigungsfrei, Bienk darf also abreißen. Kein Teil des Gebäudes steht unter Denkmalschutz.

Gespräche zwischen Bienk und dem RSV habe es zuletzt nicht gegeben. Laut Bienk hätten diese auch nichts geändert. Das Risiko einer Prüfung durch die Denkmalschutzbehörde sei trotzdem gegeben gewesen. „Es ist sehr schade, dass es so kommen musste“, sagt Bienk.

Bekanntlich ist ein Teil des Ensembles das ehemalige Schützenhaus. Ende des 19. Jahrhunderts sei es erbaut worden. Im Laufe der vergangenen fast 150 Jahre Jahre wurde es erweitert, zuletzt unter anderem um die Kegelbahn.

Ende 2018 wurde der Sportpalast vom damaligen Eigentümer geschlossen. Bienk kaufte das Ensemble 2019. Zunächst war geplant, wieder einen Betreiber für den Pub und die Kegelbahn zu finden. Das gelang offenbar nicht. Deshalb wurde entschieden, das Gebäude abzureißen, sobald das Wohnbauprojekt dort umgesetzt werden kann.

Rudi Tschöp, Übungsleiter der Abteilung Kegeln, war am Mittwoch per Telefon nicht zu erreichen.

