Stralsund

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat die Ermittlungen gegen AfD-Kreistagspolitiker Thomas Naulin von der Insel Rügen wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch eingestellt. „Viel Lärm um nichts“, kommentiert er das Ergebnis. „Mein Ausschluss aus dem Kreistag war eindeutig rechtswidrig.“

Was war geschehen? Naulin sorgte auf der Sitzung im August vergangenen Jahres im Kulturhaus in Grimmen für einen Eklat: Er lehnte es ab, sich an die Corona-Auflagen für diese Sitzung zu halten, genauer gesagt, an seinem Platz eine Maske zu tragen. Der Konflikt eskalierte. Naulin kassierte erst drei Ordnungsrufe, wurde später von der Kreistagssitzung ausgeschlossen und von der Polizei vor die Tür begleitet.

1,50 Meter Abstand zwischen den Sitzplätzen war gegeben

Naulin berief sich darauf, dass die Kreistagsmitglieder während der Sitzung so weit auseinander saßen, dass sie 1,50 Meter Abstand voneinander hielten. Um dies zu ermöglichen, seien die Sitzungen überhaupt erst vom Audimax der Stralsunder Hochschule ins Grimmener Kulturhaus verlegt worden. „Logischerweise habe ich es nicht eingesehen, am Sitzplatz eine Maske zu tragen“, so der AfD-Politiker.

Die entsprechende Landesverordnung stützte seine Haltung. Naulin: „Auf meine Nachfrage (in der Kreistagssitzung!), auf welcher Grundlage ich aus der Sitzung geworfen wurde und ob die damals geltende Verordnung bekannt gewesen sei, hüllt man sich bis heute beharrlich in Schweigen.“ Die nächste Kreistagssitzung findet am 28. Februar in Grimmen statt.

Von Kai Lachmann