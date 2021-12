Ribnitz-Damgarten

Tempo 30 in der Schillstraße und in der Barther Straße? Viele Einwohnerinnen und Einwohner wollen das, und der Stadtausschuss Damgarten will es auch. Die Stadtverwaltung steht hinter der Forderung.

Aber leider könne man nicht selbst das Tempo-30-Schild anschrauben, so brachte es Bürgermeister Thomas Huth mal auf den Punkt. Dazu brauche man die Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung.

Hintergrund: Im September 2020 stellte die Stadt den Antrag auf Tempo 30 für die Schillstraße im Abschnitt zwischen Hafen bis zum Abzweig Stralsunder Straße. Auch für die Barther Straße wurde von der Stadtverwaltung Tempo 30 beantragt, hier für den Bereich ab Kirchstraße bis ausgehend Saaler Chaussee.

So steht es auch im Lärmaktionsplan der Stadt, den man bei der Begründung des Antrages mit herangezogen hat. Die Anträge der Stadt Ribnitz-Damgarten auf Temporeduzierung liegen in der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises. Seit über einem Jahr wartet man in Ribnitz-Damgartener auf eine Rückmeldung. Bisher vergebens.

Keine Antworten mehr auf Fragen der Bürgerinnen und Bürger

Aus Sicht des Stadtausschusses sei alles getan worden, um bei dem Thema voranzukommen, sagte Vorsitzender Andreas Gohs (CDU/FDP). Dazu gehöre, dass das Ordnungsamt der Stadt eine Verkehrszählung vornahm. In der Zwischenzeit habe das Ganze eine noch größere Brisanz, weil in diesem Jahr ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schillstraße schwer verletzt wurde.

Man könne im Prinzip auf die Frage der Bürgerinnen und Bürger, warum der Landkreis noch nicht reagiert habe, keine Antwort mehr geben, so Andreas Gohs.

Jede verkehrsrechtliche Anordnung greife in den Straßenverkehr ein. Deshalb müsse man eine Abwägung vornehmen zwischen den berechtigten Interessen der Verkehrsteilnehmer und den Interessen der Anwohner. Dabei seien verschiedene Gesetze und Verordnungen zu beachten. So lassen sich die Ausführungen von Danilo Peschel auf den Punkt bringen.

Der Mitarbeiter der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen war in die jüngste Sitzung des Stadtausschusses eingeladen worden und zitierte hier ausgiebig aus Gesetzen und Verordnungen und erläuterte diese.

Dass es in diesem Jahr einen schweren Unfall in der Schillstraße gegeben habe, sei „ein ganz wesentlicher Punkt“, wenn über Tempo 30 entschieden werden wird, sagte Danilo Peschel.

Allerdings: Der Lärmaktionsplan, den die Verwaltung bei der Begründung des Antrages mit heranzieht, sei für die Verkehrsbehörde nicht bindend. Aber man werde „versuchen, ihn zu würdigen“. Doch wo hakt es denn nun eigentlich? Zum Beispiel daran, dass noch Angaben der Stadt fehlen würden, so Peschel.

An dieser Stelle meldete sich Ausschussvorsitzender Andreas Gohs zu Wort und gab erst einmal zu, dass ihm der Kopf schwirre von den vielen Paragrafen und Verordnungen, aus denen Danilo Pesche zitiert hatte. Man darf hinzufügen: Ihm ging es nicht allein so. Er verstehe zwar, so Gohs weiter, dass es aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen nicht einfach sei, zu entscheiden.

Aber was er nicht verstehe: „Die Stadt hat bereits im September 2020 den Antrag für die Schillstraße gestellt. Sie sagen nun, es würden noch Angaben fehlen. Das hätte man der Stadt in angemessener Frist längst signalisieren müssen. Das ist nicht geschehen“. Damit habe man Zeit verloren. Danilo Peschel entschuldigte sich dafür.

Ausschussmitglied Horst Schacht (Die Linke) machte deutlich: Gesetze und Paragrafen seien das eine, als Ausschuss sei man aber vor allem den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Und diesen gehe es um die Reduzierung des Verkehrslärms und die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Deshalb die Forderung nach Tempo 30.

Enge Bebauung und schmale Bürgersteige

Andreas Gohs erinnerte daran, dass die beiden vielbefahrenen Straßen Hauptschulwege sind. In der Schillstraße sind vor allem die enge Bebauung und die schmalen Bürgersteige das Problem. In der Barther Straße sind es die straßenbegleitend parkenden Autos bei zugelassenen 50 km/h.

„Und an die halten sich viele Autofahrer nicht“, warf Einwohnerin Kerstin Vincent ein. Über die Straße zu kommen sei häufig sehr schwierig.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinzu komme, ergänzte Andreas Gohs, dass mit dem Neubau des gern genutzten Edeka-Marktes in der Saaler Chaussee der Durchgangsverkehr in der Barther Straße zugenommen habe. Wenn gewünscht, könne die Stadt dies mit einer Verkehrszählung untermauern.

Der Ausschussvorsitzende sagte weiter, dass es beim Thema Tempo 30 auch um Prävention gehe. „Wir wollen nicht erst darauf warten, bis etwas passiert und deshalb gemeinsam mit dem Kreis dieses Vorhaben umsetzen. Deshalb freue ich mich, dass Herr Peschel sich unseren Fragen stellte“, so der Ausschussvorsitzende abschließend.

Von Edwin Sternkiker