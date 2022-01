Ribnitz-Damgarten/Neuheide

Die Arbeitskräftelage ist schlichtweg ein „Desaster. Wir bekommen kaum noch Leute über den zweiten Arbeitsmarkt“. So brachte es Stadtförster Falk Fleischer in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses auf den Punkt. Damit antwortete er auf die Frage von Ausschussmitglied Hans-Dieter Konkol (CDU/FDP-Fraktion), wo denn derzeit besonders „der Schuh drückt“.

Hintergrund: Die Zeiten, da der Wald ausschließlich nur als Holzlieferant angesehen wird, seien vorbei. Immer stärker setze sich die Erkenntnis durch, dass er als Ökosystem auch und vor allem CO2-Speicher und für den Wasserhaushalt sowie reine Luft unverzichtbar ist und zudem eine immer größere Bedeutung für Naherholung und Tourismus habe, machte der Stadtförster deutlich. Letzteres trifft in Ribnitz-Damgarten vor allem auf den Revierteil Neuheide mit dem Naturschutzgebiet Ribnitzer Großes Moor zu. Mit rund 1100 Hektar ist er der größte Revierteil des rund 1700 Hektar großen Stadtwaldes. Zu diesem gehören noch die Revierteile Freudenberger Wald und Pütnitzer Holz.

25 Kilometer Wander- und Radwege

In dem an die Ostsee grenzenden Revierteil Neuheide wurde in den letzten 20 Jahren mit Hilfe von ABM-Kräften bzw. Ein-Euro-Jobbern sehr viel touristische Infrastruktur geschaffen. Dazu gehören unter anderem Schutzhütten, der Naturlehrpfad, Wege für Radler und Reiter, Bänke sowie Informationstafeln. Auch Parkplätze wurden angelegt. Allein die Wander- und Radwege im Revierteil Neuheide sind mittlerweile auf gut rund 25 Kilometer ausgebaut worden. Dazu kommen noch die Reitwege. Auch das Infozentrum „Wald und Moor“ ist ein wichtiger Teil dieser Infrastruktur.

All dies sind Angebote, die für Naherholungssuchende und Touristen vorgehalten werden. Dazu gehören pro Jahr auch zwischen 100 und 150 geführten Wanderungen durch Wald und Moor, erläuterte Fleischer den Ausschussmitgliedern. An denen nehmen pro Jahr rund 2000 Naturinteressierte teil, ergänzte Fleischer auf OZ-Anfrage.

Der Naturlehrpfad in Neuheide: Ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zweiten Arbeitsmarktes hätte er nicht angelegt und gepflegt werden können. Quelle: Edwin Sternkiker

Doch die Infrastruktur zu erhalten oder gar weiter auszubauen, wird immer schwieriger. Mit den Einnahmen zum Beispiel aus dem Holzverkauf könne nur ein Teil der dafür notwendigen Aufwändungen gegenfinanziert werden, informierte Fleischer die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses weiter. Deshalb sei man auf Zuschüsse von der Stadt Ribnitz-Damgarten und vor allem auf den zweiten Arbeitsmarkt angewiesen. Doch genau da hakt es.

„Hatten wir früher über den zweiten Arbeitsmarkt bis zu 50 ABM-Kräfte zur Verfügung, so können heute gerade einmal eine Handvoll Ein-Euro-Jobber eingesetzt werden. Viel zu wenige, um auch künftig alle anfallenden Arbeiten erledigen zu können“, erläutert Fleischer. Die Arbeit, die diese bisher erledigt haben, können die vier in der Stadtforst festangestellten Forstwirte und die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit nicht übernehmen. Und Firmen damit zu beauftragen, wäre schlichtweg nicht bezahlbar, so der Stadtförster. „Die Forstwirte sind mit der Pflege des Stadtwaldes vollauf ausgelastet. Zumal künftig auch der ökologische Waldumbau eine immer größere Rolle spielen wird“, fügt er im OZ-Gespräch noch hinzu.

Die Pflege und der Erhalt der touristischen Infrastruktur gewinnt in dem Maße, wie sich der Tourismus in Region weiter entwickelt, sogar noch an Bedeutung. Beispiel Reittourismus. Vor 20 Jahren sei die Zahl der Pferde, die im Stadtwald unterwegs waren, überschaubar gewesen, machte der Stadtförster in der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses deutlich. Die Reitwege wurden damit nur wenig in Anspruch genommen und hielten dementsprechend lange.

Heute sei die Nutzungsintensität wesentlich größer. Mit der Folge, dass die Reitwege stärker in Mitleidenschaft gezogen werden und innerhalb immer kürzerer Abstände wiederhergestellt werden müssen. Generell stelle sich die Frage angesichts der immer stärkeren Nutzung des Waldes, wie viel Tourismus er noch vertrage. Eine Frage, auf die freilich auch die Ausschussmitglieder keine Antwort hatten.

Von Edwin Sternkiker