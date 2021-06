Ribnitz-Damgarten

„Ein Abriss ist für uns derzeit kein Thema.“ Eine klare Aussage von Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur in der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung.

Okay, das Wörtchen „derzeit“ dämpft die Stimmung ein klein wenig. Dennoch kommt bei manchem schon ein wenig Euphorie auf, wenn man sich die Ideen anschaut, die zuletzt für das Stadtkulturhaus in Ribnitz festgehalten worden sind. Das noch vor mehr als zwei Jahren befürchtete Aus für das Traditions-Haus rückt zumindest in weite Ferne.

Stadtkulturhaus auf der Abschussliste

Zur Erinnerung: 2017 hatte die Verwaltung eine sogenannte Migrationsliste erstellt. Darin waren Maßnahmen aufgelistet, wie die Stadt aufgrund der schwierigen Haushaltslage Geld sparen bzw. einnehmen konnte. Ein Punkt: Die Privatisierung des Stadtkulturhauses. Ein Verkauf würde wahrscheinlich auch den Abriss bedeuten. Ende 2018 sollte Schluss sein für das Stadtkulturhaus.

Mittlerweile haben wir 2021 und es steht immer noch. Vielmehr noch: Innerhalb der Kulturwerkstatt sind nun erste Vorschläge zur Entwicklung des Haues entstanden, die tatsächlich auch schon umgesetzt werden sollen.

Noch mal zur Erinnerung: 2018 wurde die Kulturwerkstatt ins Leben gerufen. In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen dieser Werkstatt die Kulturlandschaft in der Bernsteinstadt unter die Lupe genommen. Ziel ist es, in verschiedenen Bereichen Maßnahmen zu entwickeln, um die Kultur zu fördern. Dafür wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet.

Große konstruktive Runde

Eine davon befasst sich mit dem Stadtkulturhaus. Mitglieder der AG gehören beispielsweise der Kreismusikschule, dem Alternativen Jugendzentrum „Kita“, den Schlündelgründern und dem Kunstverein an, ebenso auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung bzw. des Bauamtes, aus der Stadtpolitik und weitere Unterstützer. Eine große Runde. „Aber es geht voran. Es gibt niemanden, der Ideen komplett ablehnt. Die Zusammenarbeit läuft sehr konstruktiv“, sagt Heiko Bladt, ebenfalls Mitglied der AG.

Künftig muss auch über die Bummi-Krippe und die ehemalige Kita, in der sich das AJZ befindet, nachgedacht werden. Quelle: Robert Niemeyer

Im Herbst vergangenen Jahres wurden auf dem Marktplatz in Ribnitz erste Ergebnisse der Kulturwerkstatt präsentiert. Eine Idee damals: Einen Kulturcampus im Bereich des Stadtkulturhauses.

Daraus wurde nun der Kulturcampus Klosterwiese und ein größerer Blick auf das gesamte Areal südlich des Zentrums zwischen Bahnschienen und dem Straßenzug Nizzestraße/Bei der Klosterkriche/Klosterteich.

Was soll mit dem Stadtkulturhaus passieren?

In puncto Stadtkulturhaus gibt es mehrere Schritte, kurzfristige wie mittelfristige. So soll beispielsweise die Frequenz erhöht werden, sprich, das Gebäude soll häufiger genutzt werden. Deshalb sollen abermals Kulturschaffende der Region per Umfrage abgefragt werden, ob und welche Angebote sie sich im oder am Stadtkulturhaus vorstellen können.

Die Klosterwiese in Ribnitz ist ebenfalls Bestandteil des Kulturcampus-Gedankens. Quelle: Robert Niemeyer

Im Gegenzug sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen bzw. die Bedingungen verbessert werden, und zwar in kleinen Schritten, „In Eigenleistung und mit Unterstützung von Fachfirmen“, so Silke Kunz.

Als Grundlage soll das Gebäude fachmännisch vermessen werden. Laut Silke Kunz gebe es keinen detaillierten, maßstabsgerechten Gebäudeplan. Außerdem soll etwas gegen den Gestank aus den alten Toiletten, der vor allem in der 1. Etage zu riechen ist, unternommen werden.

Geschichte des Stadtkulturhauses Das heutige Stadtkulturhaus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Ersatz für eine Brandruine errichtet. 1904 war das dortige Bürger-Hotel, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, abgebrannt. Anfang der 1920er Jahre war die Bürgerhalle, wie das Stadtkulturhaus damals genannt wurde, größter Kino-Spielort der Stadt. Bis 1945 diente es zudem vorwiegend als Versammlungsort. 1972 wurde nebenan die Kindertagesstätte „Kombi Bleicherberg“ gebaut. Seit der Wende ist das Stadtkulturhaus vor allem als Versammlungs- und Veranstaltungsort bekannt. Quelle: passgänge - diesseits und jenseits der recknitz, 2014

Auch der Eingangsbereich soll neu gestaltet werden. Statt des bisherigen schmalen Ganges mit der ebenso als zu klein monierten Garderobe soll eine Art Foyer geschaffen werden. Die linke Eingangstür, etwa in der Mitte des Gebäudes, wird wieder geöffnet. Von dort gelangen die Gäste in einen Vorraum des großen Saales. Rechts davon ist eine kleine Bar, die zu einer Art Bistro werden könnte. Links, im bisherigen Stuhllager, soll eine größere Garderobe für die Kleidung der Besucher eingerichtet werden.

Diese Variante ermögliche, dass Besucher sich im Gebäude aufhalten können, auch wenn der Saal noch nicht geöffnet ist. Es entstehe ein Foyer mit Sitzgelegenheiten und Bar zum Verweilen vor und nach der Veranstaltung. Im kommenden Jahr, so die Hoffnung, soll der umgestaltete Eingangsbereich fertig sein.

Perspektiven in der 1. Etage

Außerdem soll die 1. Etage mit dem Etagenclub – eine Art Bar – und Büros nutzbar gemacht werden. Perspektivisch ist auch die Einbindung des neuen Caterers der Kantine am Bleicherberg eine weitere Option.

Die Freilichtbühne am Kloster wurde beräumt. Nun sollen Elektro- und Wasseranschlüsse geschaffen werden. Quelle: Robert Niemeyer

„Das Tolle ist, dass es plötzlich funktioniert. Leute haben Visionen. Und es wird gemacht“, zeigt sich Heiko Bladt begeistert vom Team-Geist der Beteiligten. „Wir glauben, dass wir mit kleinen Schritten ein Signal aussenden, dass es uns ernst ist“, so Silke Kunz. Angesichts großer Investitionen wie dem Bildungscampus in Ribnitz, der Herrichtung des Militärflugplatzes auf Pütnitz und dem möglichen Bildungscampus in Damgarten seien kleine, weniger kostenintensivere Schritte ohnehin derzeit „der einzige gangbare Weg“, so Silke Kunz. Ein mittlerer fünfstelliger Betrag stehe für Umbauarbeiten zur Verfügung.

Gleichwohl werde irgendwann auch eine grundsätzliche Entscheidung zur Zukunft des Stadtkulturhauses getroffen werden müssen. Andererseits ist aber auch bekannt, dass es zum Wahlprogramm von Bürgermeister Thomas Huth gehört, das Stadtkulturhaus zu erhalten.

Sportgeräte und Freilichtbühne

Die Sportanlage der Klosterwiese soll mit Fitnessgeräten aufgewertet werden. Quelle: Robert Niemeyer

Es gibt weitere Pläne für das gesamte Gebiet in den Klosterwiesen. Unter anderem wurde bereits die Freilichtbühne an der Klostermauer freigelegt und nutzbar gemacht. Tatsächlich finden hier in diesem Sommer auch schon Veranstaltungen statt. Die Verwaltung bemühe sich nun um Fördermittel, um Elektro-, Wasser- und Abwasseranschlüsse dort zu installieren.

Ein zweites Projekt betrifft die Sportfläche im westlichen Bereich. Hier sollen Fördermittel aus dem Leader-Programm eingeworben werden. Die Idee ist, Outdoorfitnessgeräte anzuschaffen und damit den Sportbereich der Klosterwiesen aufzuwerten.

In der Klosterwiese selbst wird der Spielplatz am Bleicherberg außerdem wieder aufgebaut, und zwar mit mehr Spielgeräten als vorher. Weitere Ideen und Möglichkeiten soll der weitere Prozess bringen.

Von Robert Niemeyer