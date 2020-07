Stadtpräsidentenwahl in Ribnitz-Damgarten: Wer jetzt kandidiert

Ribnitz-Damgarten

In puncto Wahl des Stadtpräsidenten von Ribnitz-Damgarten zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Nach einer Runde der Fraktionsvorsitzenden der Stadtvertretung geht nun Hans-Joachim Westendorf ( CDU) als Kandidat für das Amt ins Rennen. „Ich habe mich entschieden, zu kandidieren“, sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU/FDP-Fraktion.

Hans-Joachim Westendorf selbst hatte zu dem Gespräch der Fraktionsvorsitzenden geladen. Die Fraktion der Unabhängigen habe Westensdorfs Namen schließlich ins Spiel gebracht. „Eigentlich wollte ich das nie. Aber in der Runde wurde klar, dass man als Stadtvertreter auch Pflichten hat. Und wenn viele das wollen, tue ich das“, so Westendorf.

Posten seit Monaten vakant

Damit dürften sich die Wogen zwischen den Fraktionen vorerst wieder geglättet haben, hatte doch der jüngste Versuch, eine Stadtpräsidentin zu wählen, für reichlich Wirbel gesorgt. Zur Erinnerung: Heike Völschow, zweite stellvertretende Stadtpräsidentin, hatte Mitte Mai für das Amt kandidiert. Bei der Stadtvertretersitzung am 13. Mai wurde sie bei gleicher Anzahl von Ja- und Nein-Stimmen überraschend nicht gewählt.

Dabei hatte die Stadtvertretung ein alles andere als souveränes Bild abgegeben. Die AfD-Fraktion verkündete die Verhinderung einer linken Stadtpräsidentin als Erfolg. Andere Stadtvertreter mussten sich schließlich die Kritik gefallen lassen, mit ihren Stimmen den Rechtspopulisten in die Karten gespielt zu haben. Die SPD-Fraktion hatte zudem moniert, im Vorfeld der Stadtpräsidenten-Wahl nicht in die Gespräche eingebunden gewesen zu sein. Bei der jüngsten Stadtvertretersitzung am 17. Juni blieb der Stuhl des Stadtpräsidenten abermals unbesetzt.

Hans-Joachim Westendorf (CDU) Quelle: Edwin Sternkiker

Nun soll am 19. August das Thema ad acta gelegt werden. „Herr Westendorf ist eine Alternative, die wirklich gut sein könnte“, sagte Heike Völschow zu dem Ergebnis der Runde der Fraktionsvorsitzenden. Bereits als Fraktionsvorsitzender habe Westendorf ein neues Klima der Zusammenarbeit der Fraktionen forciert.

Vergangenheit abgehakt

Wichtig sei zudem gewesen, dass die Vergangenheit während des Treffens nicht angesprochen wurde. „Das Gespräch war entspannt. Die Geschichte wurde nicht wieder aufgewühlt. Jeder hat für sich seine Erkenntnisse gewonnen“, so Völschow.

Westendorfs Offenheit habe auch für die Fraktion der Unabhängigen den Ausschlag gegeben, den CDU-Kandidaten zu unterstützen. „Für uns ein guter Kandidat, der gut überparteilich wirken und Sitzungen souverän und weitsichtig leiten kann“, so Tino Leipold, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen. Die Runde der Fraktionsvorsitzenden sei dabei überraschend einvernehmlich abgelaufen. „Ich bin froh, dass wir jetzt wieder in vernünftiges Fahrwasser kommen“, so Leipold.

Mehrheit für Hans-Joachim Westendorf wahrscheinlich

Eine breite Mehrheit bei der Stadtpräsidentenwahl ist für Hans-Joachim Westendorf somit mehr als wahrscheinlich. Lediglich die AfD-Fraktion habe sich noch nicht verständigt, wie sie am Ende abstimmen werde, teilte Michael Meister, Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Stadtvertretung, auf Nachfrage mit.

Die CDU/FDP-Fraktion würde, sofern Hans-Joachim Westendorf Stadtpräsident wird, dann selbst einen neuen Fraktionsvorsitzenden benötigen. „Als Stadtpräsident habe ich überparteilich zu sein“, so Westendorf. Namen seien noch nicht gehandelt worden. Nach der Stadtvertretersitzung am 19. August soll innerhalb der CDU/FDP-Fraktion diese Frage geklärt werden. „Letztlich bin ich froh, dass diese Geschichte jetzt ausdiskutiert ist.“

Die Wahl eines neuen Stadtpräsidenten ist notwendig geworden, weil Thomas Huth (Die Unabhängigen) im März dieses Jahres zum Bürgermeister der Bernsteinstadt gewählt wurde. Huth hatte zuvor als gewählter Stadtvertreter das Amt des Stadtpräsidenten inne. 1. stellvertretender Stadtpräsident ist Jens Stadtaus ( CDU).

Von Robert Niemeyer