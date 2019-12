Stadtvertreter lehnen Steuererhöhung ab

Ribnitz-Damgarten/Schlemmin

Es war das erwartete Ergebnis: Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens hat am Mittwochabend die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der kommunalen Steuern abgelehnt. Einstimmig sprachen sich die Stadtvertreter dagegen aus, die Hebesätze für die Grundsteuer B (derzeit 340 Prozent) und die Gewerbesteuer (derzeit 320 Prozent) anzuheben. Zuvor hatte sich unter anderem bereits der Finanzausschuss gegen eine Steuererhöhung ausgesprochen.

Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben

Bereits während der Haushaltsdebatte im vergangenen Jahr war eine Steuererhöhung abgelehnt worden. Wie damals richtet sich der Widerstand der Stadtvertreter nicht gegen die Verwaltung, sondern gegen Land und Landkreis. Beide fordern von den Kommunen, die Steuersätze dem Landesdurchschnitt ( Grundsteuer B: 427 Prozent; Gewerbesteuer: 348 Prozent) anzupassen. Gleichzeitig werden die sogenannten Schlüsselzuweisungen sowie die Kreisumlage anhand der theoretischen Durchschnittssätze berechnet. Das bedeutet, dass Ribnitz-Damgarten weniger Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, als die Stadt bekäme, wenn die aktuellen, tatsächlichen Steuersätze bei der Berechnung zugrunde gelegt würden. Die ausbleibenden Schlüsselzuweisungen liegen nach Angaben der Verwaltung im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

Ähnliches gilt für die Kreisumlage, die somit höher ist, als sie wäre, wenn die tatsächlichen Steuersätze zugrunde gelegt würden. Die zu zahlende Kreisumlage ist um etwa 390 000 Euro höher. Schlüsselzuweisungen sind Zahlungen vom Land, um die Kommunen zu unterstützen. Die Kreisumlage haben die Kommunen zu zahlen, um die Arbeit der Kreisverwaltung zu finanzieren.

Konkurrenz im Rostocker Speckgürtel

Von Erpressung sprach unter anderem Stadtvertreterin Kathrin Meyer ( CDU). Der Druck, der vom Land und vom Landkreis, hätte eine Aufwärtsspirale zur Folge. „Es ist unser politischer Auftrag, zu zeigen, dass das der falsche Weg ist“, so Meyer. „Die übergeordneten Behörden dürfen die Kommunen nicht weiter an die Kandare nehmen“, stimmte Stadtvertreter Eckart Kreitlow ( Die Linke) zu. Die große Ungerechtigkeit sei, so Stadtvertreter Andreas Gohs ( FDP), „dass die Verteilung der Steuereinnahmen nicht so organisiert ist, dass sie da ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden: bei den Kommunen.“

Gerade in puncto Gewerbesteuer könne Ribnitz-Damgarten nicht übermäßig an der Schraube drehen. „Die Hebesätze sind unser einziger Vorteil, um Lust auf Ribnitz-Damgarten zu machen“, so Kathrin Meyer. Benachbarte Regionen, vor allem die Hansestadt Rostock und das direkte Umland würden von einer guten Infrastruktur profitieren, die die Bernsteinstadt nicht bieten könne. Niedrige Steuersätze seien ein Weg, Ansiedlungen von Unternehmen zu fördern. Stadtpräsident Thomas Huth (Die Unabhängigen) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass benachbarte Gemeinden im Speckgürtel der Hansestadt Rostock sogar noch niedrigere Hebesätze haben, als Ribnitz-Damgarten. Der Gewerbesteuersatz in Bentwisch liegt beispielsweise bei 300 Prozent, in Roggentin bei 315 Prozent. Der Gewerbesteuersatz in der Bernsteinstadt liegt derzeit bei 320 Prozent.

Schlemmin erhöht die Steuern Die Gemeindevertretung Schlemmins hat am Mittwochabend eine Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B steigt damit von 300 auf 320 Prozent, die Gewerbesteuer von 250 auf 270 Prozent. Eine moderate Erhöhung, um angesichts der finanziell angespannten Lage der Gemeinde „ein Signal zu setzen“, wie Bürgermeister Ron Komm sagte. Er habe im Vorfeld mit einigen Unternehmern gesprochen. Diese Erhöhung sei weitestgehend akzeptiert worden. „Wir zeigen damit guten Willen, finanziell handlungsfähig zu bleiben. Mehr können wir aber nicht verantworten“, so der Schlemminer Bürgermeister. Der Beschluss der Gemeindevertretung fiel einstimmig aus. Die neuen Hebesätze gelten ab dem 1. Januar 2020.

Das Land verweist dagegen bei der Forderung nach Angleichung der Steuersätze auf die Gleichberechtigung. Gemeinden könnten theoretisch niedrige Steuern erheben, um höhere Schlüsselzuweisungen zu bekommen. Das wiederum gehe zulasten anderer Kommunen. Deshalb setzt das Land bei allen Kommunen den Durchschnittssatz an.

Bauamtsleiter Heiko Körner verwies auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und darauf, dass eine gewisse Notwendigkeit zur Steuererhöhung besteht, „auch um wichtige Infrastrukturprojekte finanzieren zu können“. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf den mehr als 25 Millionen Euro teuren Bildungscampus, der in Ribnitz West entstehen soll. Möglicherweise muss die Stadt zur Finanzierung des Eigenanteils von rund 14 Millionen Euro Kredite aufnehmen. Der Landkreis, der Kredite für Kommunen genehmigt, hatte bereits mehrfach deutlich gemacht, dass Kreditaufnahmen nicht gewährt werden könnten, wenn die Steuersätze nicht dem Landesdurchschnitt angepasst sind.

Widerspruch des Bürgermeisters?

Die Verwaltung kündigte an, auch zukünftig, etwa in den Anfang des neuen Jahres anstehenden Haushaltsberatungen, für eine Erhöhung der Steuersätze zu werben. Möglicherweise kommt die Stadtvertretung irgendwann um eine Erhöhung nicht herum.

Möglicherweise reagiert irgendwann auch der Bürgermeister. Denn der kann laut Kommunalverfassung einem Stadtvertreterbeschluss widersprechen, wenn dieser Beschluss dem Wohl der Gemeinde schadet. Zuletzt hatten Bürgermeister Frank Ilchmann und Petra Waack, Leiterin des Finanzverwaltungsamtes der Stadt Ribnitz-Damgarten, betont, dass der Stadt ein finanzieller Schaden entstehe, wenn die Steuersätze nicht erhöht werden. Das lasse sich derzeit jedoch nicht mit Zahlen untermauern, da der Haushaltsplan für das kommenden Jahr noch nicht fertiggestellt ist. „Ein Widerspruch ist möglich“, sagt Ilchmann. Allerdings sollen zunächst im Zuge der Haushaltsdebatte im Januar die Hebesätze nochmals diskutiert werden.

Von Robert Niemeyer