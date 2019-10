Ribnitz-Damgarten

Ein Novum: Die nächste Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens findet im Begegnungszentrum statt. Das teilte Stadtpräsident Thomas Huth während der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend mit. Hintergrund sei einerseits eine Schulung im Ribnitzer Rathaussaal, dem üblichen Sitzungsort. Der Umzug sei andererseits aber auch ein Signal an die Bürger. „Es ist gut, die Politik ins Neubaugebiet zu bringen“, so Huth.

Zudem war das Begegnungszentrum als alternativer Tagungsort ins Gespräch gebracht worden, um interessierten Bürgern einen barrierefreien Zugang zu den Stadtvertretersitzungen zu gewährleisten. Anfang des Jahres hatte die SPD/Grüne-Fraktion der Stadtvertretung gefordert, Sitzungen der politischen Gremien, also der Ausschüsse und der Stadtvertretung, künftig barrierefrei stattfinden zu lassen. Der Antrag wurde seinerzeit abgelehnt. Die Stadtverwaltung wurde jedoch beauftragt, zu prüfen, welche städtischen Räumlichkeiten dafür in Frage kommen.

Am Dienstag legte Bauamtschef Heiko Körner eine Liste vor. Unter anderem seien die Bibliothek in Damgarten, das Begegnungszentrum oder auch das Café im Bernsteinmuseum oder die Gaststätte des Freilichtmuseums Klockenhagen barrierefrei erreichbar. Gleiches gelte für das Foyer des Sportlerheims am Damgartener Sportplatz oder für den Mehrzweckraum des Stadions „Am Bodden“.

Um den Rathaussaal in Ribnitz barrierefrei zugänglich zu machen, wären erhebliche Investitionen notwendig, so Körner. Die Stadtvertreter und Ausschussmitglieder befassen sich nun weiter mit dem Thema.

Die nächste Stadtvertretersitzung in Ribnitz-Damgarten findet am 30. Oktober um 18 Uhr im Begegnungszentrum statt.

Von Robert Niemeyer