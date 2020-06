Stadtvertretung Ribnitz: Diskussion um Ordnung im Wohnblockgebiet

In dieser Woche finden wieder kommunalpolitische Sitzungen in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Der Sicherheits- und Ordnungsausschuss der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung diskutiert über die Ordnung in den Wohnblockgebieten der Bernsteinstadt. Die Sitzungsübersicht für die Woche vom 8. bis 12. Juni.