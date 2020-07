Starkes Mutter-Tochter-Duo aus Dolgen

Barth/Dolgen

Ihren „richtigen“ Namen will k.herzog nicht verraten. „k.herzog ist mein Künstlername. Der steht auch im Ausweis“, sagt die 49-Jährige, die am Dienstag einen Stand auf dem Regionalmarkt in Barth hat und hier ihre Produkte verkauft. Begleitet wird sie von ihrer Tochter Julia Lumpe. „Wir wurden hier sehr liebevoll aufgenommen. Die Leute sind neugierig und das ist sehr gut. Einigen sind unsere Produkte auch nicht unbekannt“, berichtet die Künstlerin.

In ihrer Heimat Dolgen baut sie gerade ihren Energiehof „voms Dorf“ auf. Hier wird sie dann ihre energetisch hochwertigen Lebensmittel verkaufen. „Die Basis sind Wildkräuter und Wildbeeren, aber mehr möchte ich auch nicht verraten“, berichtet die Dolgenerin. Die Eröffnung war eigentlich für Ende März geplant, habe sich dann aber durch Corona verschoben. Das neue Projekt liegt ihr sehr am Herzen. „Wir verwirklichen hier unseren Traum. Wir sind mit Freude und Spaß dabei.“

Von Anika Wenning